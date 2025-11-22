En plus de revenir avec The Witcher 4, la grande saga polonaise aura prochainement droit à un autre jeu dont la campagne, qui n’a même pas encore débuté, bat déjà des records.

Dévoilé il y a maintenant près d’un an à l’occasion des Game Awards 2024, The Witcher 4 s’est rapidement imposé comme l’un des jeux les plus attendus auprès du public. Il faut dire aussi que depuis la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt en 2015, la saga créée par Andrzej Sapkowski a bénéficié d’une grosse mise en lumière, au point d’être adaptée sous différents formats. On pense bien évidemment à la série Netflix, dont la saison 4 vient tout juste d’être diffusée, mais aussi aux différents jeux de société, à l’instar par exemple de The Witcher Legacy.

La campagne de The Witcher Legacy est déjà un vrai carton

En effet, après avoir rencontré un joli succès avec les campagnes de The Witcher: Old World en 2021, puis The Witcher: Path of Destiny en 2023, la compagnie Go On Board a décidé de remettre le couvert une troisième fois avec The Witcher Legacy, conçu en collaboration avec CD Projekt Red. Et plus encore que pour les jeux précédents, les fans de la franchise ont assurément répondu présent. Car avant même son lancement officiel, prévu pour le 25 novembre prochain, ce ne sont déjà pas moins de 67 000 personnes qui ont décidé de suivre le projet.

« Pour Gamefound, cela représente la plus grande communauté jamais réunie autour d’un seul projet, alors même qu’il est encore en phase de pré-campagne » se vante ainsi l’hébergeur de la campagne, qui ne pourrait pas être plus heureux de voir The Witcher Legacy susciter un tel engouement. « En tant que concepteurs et fans de cet univers, voir autant de personnes se rassembler autour de The Witcher Legacy avant son lancement est extrêmement motivant » ajoute de son côté Łukasz Woźniak, créateur du projet et co-fondateur de Go On Board.

Un très beau record pour ce nouveau jeu annoncé il y a tout juste trois mois, donc, et qui pourrait peut-être même réussir l’exploit de dépasser la barre des 70 000 followers d’ici le lancement officiel de la campagne. Mais qu'il y parvienne ou non, cela montre néanmoins dans tous les cas la confiance du public envers ce nouveau projet signé Go On Board, en plus de révéler l’engouement des fans pour une saga comme The Witcher qui, excepté peut-être dans le cas des dernières saisons de la série Netflix, tend profondément à plaire peu importe le format concerné.

Un jeu réalisé par des fans, pour les fans

Pour rappel, The Witcher Legacy prendra la forme d’un jeu de plateau narratif jouable de 1 à 4 joueurs, et permettra de se lancer dans une vaste campagne évoluant fortement en fonction des choix des joueurs. « Dans ce jeu de société traditionnel, vous incarnez des sorciers de l’École du Loup et enquêtez sur les conséquences d’une attaque dévastatrice contre leur bastion, en étant témoin des changements qui s’opèrent chez les personnages et dans le monde qui les entoure au fil de la campagne » explique notamment Go On Board.

De fait, en plus de promettre une expérience aussi immersive que possible, The Witcher Legacy promet de bénéficier d’une certaine rejouabilité, qui permettra à ses possesseurs d’en profiter au sein de différentes parties. « La conception du jeu améliore la rejouabilité grâce à un scénario final qui peut être joué plusieurs fois, et qui permet aux joueurs de réinitialiser le jeu à son état de départ afin d’explorer la façon dont différents choix peuvent modifier le déroulement de la campagne » assurent ses créateurs. D’autant plus que, bonne nouvelle, The Witcher Legacy sera bel et bien édité en français !

Si le jeu vous intéresse, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire. Notez que pour les joueurs qui décideront de soutenir le projet sur Gamefound, vous serez alors bien évidemment les premiers informés sur tous les détails importants de la campagne, qui débutera officiellement le 25 novembre. Vous aurez également le privilège de pouvoir faire vos retours à Go On Board via différents canaux de communication, en plus de bénéficier d’un aperçu unique des coulisses de The Witcher Legacy et de recevoir une figurine exclusive aux couleurs du monstre Gorgon.

