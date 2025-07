CD Projekt RED et ses partenaires étaient bien décidés à fêter le 10e anniversaire de The Witcher 3 comme il se doit en gâtant ses fans du monde entier.

Le 18 mai dernier, The Witcher 3 célébrait déjà son dixième anniversaire. Et oui, dix ans déjà CD Projekt RED a asséné une claque à tout le monde avec son monde ouvert profond, sa narration aux petits oignons et ses quêtes qui étaient enfin dignes d’intérêt. Cela fait dix ans également que Geralt a posé ses mains sur les cartes de GWENT, le mini-jeu ô combien addictif qui nous a tous détournés de la quête principale. Et si vous faites partie des accros aux jeux de cartes qui regrettent la fermeture de son adaptation en jeu, le studio avait une dernière surprise dans sa manche pour célébrer cet anniversaire symbolique.

Le GWENT de The Witcher 3 arrive en version imprimée

Les Américains ont depuis un bon moment leur date de sortie, c’est au tour de la France. C’est donc l’éditeur Gigamic qui se chargera de distribuer le jeu de cartes GWENT dans notre beau pays à la rentrée 2025. Si vous étiez passé à côté de l’info, le mini-jeu emblématique de The Witcher 3 aura donc le droit à sa propre version physique à l’occasion du dixième anniversaire du RPG. On retrouvera donc les règles de bases et les cartes magnifiquement illustrées qui se répartissent en cinq factions : Monstres, Empire Nilfgaardien, Royaumes du Nord, Scoia'tael et Skellige.

L’édition physique du GWENT a donc été conçue pour reproduire fidèlement l’expérience numérique de The Witcher 3. Le jeu pourra ainsi être joué de 1 à 5 joueurs pour des parties d’environ 25 minutes. Ce sont en tout 444 cartes, 9 jetons et un plateau qui seront compris dans la boîte, qui sera facturée 35€. Les précommandes ouvriront à une date ultérieure, mais on se doute que les fans inconditionnels de The Witcher 3 vont se ruer dessus. Cela étant, cette adaptation a été élaborée pour plaire aussi bien aux joueurs chevronnés, compétitifs qu’aux nouveaux venus.

Vous allez craquer pour cette version physique du GWENT ?

Source : Gigamic