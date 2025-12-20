Envie de vous faire plaisir ou d'offrir un beau cadeau à un proche fan de The Witcher ? Voici un guide d'idées cadeaux dans cet univers dark fantasy fascinant.

Alors que la saga littéraire d'origine a cette année plus de 30 ans et que The Witcher 3, le chef d'œuvre de CD Projekt RED qui a propulsé la popularité du studio polonais et de l'univers dark fantasy dont il s'inspire vers de nouveaux sommets fête quant à lui ses dix ans, la licence est aujourd'hui un véritable pilier de la culture populaire. En attendant fébrilement un certain The Witcher 4, entre autres projets autour de la franchise, voici donc une liste de cadeaux à demander à ce qui s'apparente au Père Noël dans ce monde dark fantasy passionnant et à poser sous le sapin pour attirer monstres comme sorceleurs.

The Witcher 3 : le jeu ultime pour s'immerger dans l'univers du haut de son dixième anniversaire

En toute logique, commençons cette liste d'idées cadeaux par le jeu vidéo qui a permis à un grand monde de personnes de découvrir l'univers original, grâce au magistral travail d'adaptation de CD Projekt RED. Sorti en 2015, The Witcher 3 reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs RPG de tous les temps, qui a par ailleurs marqué l'industrie dans son ensemble, tant dans la manière de présenter un monde ouvert que de raconter une histoire passionnante en son sein.

The Witcher 3 est donc sans conteste un éclatant chef d'œuvre vidéoludique, qui nous place dans la peau du légendaire sorceleur Geralt de Riv dans sa quête pour sauver Ciri, sa fille adoptive, des griffes de la Chasse Sauvage, dans un univers impitoyable où la frontière entre humains et monstres est bien plus ténue qu'on ne le pense. Le titre a également reçu deux extensions tout aussi exceptionnels que le jeu de base : Hearts of Stone et Blood and Wine. Et cela tombe bien, puisqu'il est désormais possible de faire l'acquisition de l'ensemble dans une édition Complète relativement abordable, tant sur PC (principalement en dématérialisé toutefois) que sur PS5, Xbox Series et Switch (on vous recommande cependant d'éviter cette version qui ne met hélas pas vraiment le jeu en valeur) dans une édition physique, chez les revendeurs suivants :

PS5 :

Xbox Series :

Les livres à l'origine de la légende du Loup Blanc

Avant d'être une trilogie de jeux qui a connu le firmament avec le troisième et ultime édition de la série, The Witcher est avant tout une saga littéraire du romancier Andrzej Sapkowski, née en 1994, et qui a eu droit à toute une panoplie de romans. Ceux-ci ont tout d'abord pris la forme de nouvelles centrées sur le célèbre sorceleur Geralt de Riv, le Loup Blanc, avant de devenir une histoire en plusieurs tomes impliquant notamment la magicienne de son cœur, Yennefer de Vengerberg, et leur fille adoptive Cirilla de Cintra.

Il est ainsi possible de retrouver cette première série de romans dans deux intégrales, puis deux romans The Witcher parus plus récemment et racontant chacun une nouvelle histoire indépendante de Geralt, intitulées La Saison des Orages et La Croisée des Corbeaux. Vous trouvez tout cela dans les boutiques suivantes :

Intégrale 1 :

Intégrale 2 :

La Saison des Orages :

La Croisée des Corbeaux :







Le monde de The Witcher pour mieux se le représenter

Si vous aimez les encyclopédies, on vous recommande également un livre qui permettra bien de se mettre l'univers de The Witcher (vidéoludique cela dit, bien qu'on ne peut que saluer l'énorme respect du matériau original de la part de CD Projekt RED) avec une encyclopédie qui lui est dédiée. Celle-ci offre ainsi une forme de visite guidée de l'univers dark fantasy dans lequel Geralt et ses compagnons évoluent, le tout avec des histoires immersives et des illustrations pour mieux s'imprégner de l'ambiance. Vous le trouverez chez le revendeur suivant :

De gros collectors pour les 10 ans de The Witcher 3

Pour rester sur les jeux, rappelons également que CD Projekt RED a notamment célébré les 10 ans de The Witcher 3 avec de magnifiques collectors spécialement pensés pour l'occasion, quoique quelque peu onéreux. Ceux-ci se déclinent en trois formes : le Kit de Chasseurs de Monstres comprenant un lot de 10 goodies ; une collection de 10 puzzles de 500 pièces ; et un grand poster calendrier 2026. Vous pouvez les trouver chez des revendeurs tels qu'Amazon, comme suit :





Une édition physique du célèbre jeu de cartes Gwent

Pour célébrer les 10 ans de The Witcher 3, CD Projekt RED a également mis en place une édition physique de l'extrêmement populaire jeu de cartes Gwent, qui propose de construire des armées dans les cinq factions emblématiques du jeu fictif présent dans le titre original : Royaumes du Nord, Scoia'tael, Monstres, Skellige et Nilfgaard. Grâce à ce coffret comprenant l'intégralité des cartes du Gwent virtuel, vous pouvez donc faire des parties physiques et créer des decks avec toute la profondeur stratégique que cela implique. Vous pouvez le trouver auprès des revendeurs spécialisés comme Amazon ci-dessous :

Une magnifique statue à l'effigie de Geralt dans l'un des meilleurs DLC de tous les temps pour les plus fortunés

Pour terminer cette sélection des meilleurs cadeaux de Noël à faire en lien avec The Witcher, on fait un dernier saut du côté des statues, avec en l'occurrence une superbe représentation de Geralt dans le tout aussi superbe DLC Blood and Wine, qui reste encore aujourd'hui l'une des meilleures extensions de jeu de tous les temps. Comme sur la jaquette de l'extension, elle représente Geralt sur un trône de bois, un verre de sang dans une main, et son épée d'argent venant de trancher le bras d'un vampire dans l'autre. Une statue à l'échelle 1/6 d'une classe folle, mais au prix aussi élevé qu'un vin de luxe : 599 €. Si le cœur vous en dit, vous pouvez la trouver chez le revendeur suivant :