En plus d'un Remake du premier, d'un nouveau DLC pour le troisième et un quatrième opus, un autre jeu, cette fois gratuit et pas comme les autres, The Witcher refait parler de lui.

En tout et pour tout, ce sont pas moins de quatre projets The Witcher sur lesquels CD Projekt RED et ses studios partenaires comme Fool's Theory et The Molasses Flood travaillent. L'un d'entre eux, qui entend proposer une expérience différente des autres en y intégrant une compose multijoueur en lieu et place d'une aventure purement solo, aurait récemment redonné de ses nouvelles par l'entremise d'un leak qui nous laisserait entrevoir ce qu'il propose, et ce dans un format free-to-play.

Le spin-off multi de The Witcher bientôt prêt à passer aux choses Sirius ?

Ce fameux quatrième jeu The Witcher axé sur le multijoueur porte en effet en interne le nom de code Sirius, dont on a pour l'instant rien vu. Il a cependant récemment fait l'objet d'un leak rapporté par nos confrères chez MP1st. Il serait donc bien question d'un jeu free-to-play qui ciblerait pour l'heure le PC et le mobile, et pourrait ainsi s'apparenter dans son choix de plateforme et de modèle économique à Game of Thrones Kingsroad de Netmarble. Pour développer ce titre, il serait question du studio Scopely, justement spécialisé dans les jeux mobiles.

S'agissant du gameplay de ce spin-off multijoueur de The Witcher, il serait assez simplement question de prendre des contrats pour chasser des monstres dans différents environnements comme les abords d'un village, une fôret, des ruines, et autres exemples similaires. Le titre placerait sont récit en l'an 1230, alors que Geralt est encore jeune, et nous permettrait de créer notre propre sorceleur, de son genre à son apparence. Ce qui pourrait en partie contredire le lore de l'univers original, à moins d'une bonne justification.

Outre l'apparence de son personnage, ce nouveau jeu free-to-play de la licence The Witcher proposerait un système de progression assez libre, où l'on pourrait choisir des compétences provenant de diverses Écoles de sorceleurs pour améliorer ses capacités au corps-à-corps, sa maîtrise des Signes ou de l'alchimie, en plus d'utiliser les ressources obtenues après nos quêtes pour de meilleures armes et armures.

On pourrait donc avoir droit à une sorte de Monster Hunter à la sauce The Witcher. Leak oblige, il convient d'attendre des informations plus officielles pour confirmer ou infirmer tout cela. De même, son caractère free-to-play et en partie à destination du mobile saura-t-il convaincre son public ? L'avenir nous le dira.

© CD Projekt RED

Source : MP1st