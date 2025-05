The Witcher reste une licence encore très présente dans le cœur des fans, et c’est avec une certaine surprise que l’on découvre une nouveauté que personne n’avait vu venir.

The Witcher 4 n’étant clairement pas pour tout de suite, les fans de la franchise peuvent se consoler avec une toute nouvelle collaboration qui permet de se replonger dans l’univers du Sorceleur. C’était totalement inattendu, et ça devrait plaire à pas mal de monde.

The Witcher débarque

Ainsi, Dead by Daylight continue de surprendre avec ses collaborations. Après Resident Evil, Stranger Things ou encore L'attaque des Titans c’est au tour de l’univers de The Witcher de faire son entrée dans le jeu. La sortie est prévue le 3 juin 2025.

D’abord, soyons clairs, ce n’est pas un chapitre complet. Pas de nouveaux tueurs ou survivants avec leurs propres compétences. Il s’agit ici de cosmétiques premium, autrement dit des skins à appliquer sur les personnages déjà disponibles dans le jeu.

Les fans de The Witcher retrouveront plusieurs visages bien connus, mais sous une forme un peu différente. Geralt de Riv sera incarné par Vittorio Toscano, tandis que Ciri prendra vie à travers le look de Sable Ward. Du côté des autres survivantes, Kate Denson portera les traits de Yennefer, et Mikaela Reid se transformera en Triss Merigold. Chez les tueurs, le Chevalier adoptera l’apparence d’Eredin, le redoutable roi de la Chasse Sauvage. Mais la vraie surprise vient sans doute du Leshen, qui s’empare du corps de l’Artiste dans une relecture terriblement réussie du célèbre monstre sylvestre.













Un crossover qui fait mouche ?

Ce n’est pas la première fois que le jeu mise sur une simple transformation visuelle. Les skins The Witcher seront proposés à l’unité dans la boutique du jeu. Il y aura sans doute aussi des packs pour ceux qui veulent tout acheter d’un coup. En revanche, mieux vaut ne pas attendre trop longtemps : certains contenus de ce type finissent par disparaître du store, à cause des droits de licence.

Certes, The Witcher n’est pas une licence horrifique à la base. Mais son univers est sombre, brutal, et peuplé de monstres. En ce sens, il s’intègre plutôt bien dans l’ambiance de Dead by Daylight. Le Leshen, par exemple, est un choix parfait pour un tueur. Et Eredin n’a rien à envier aux autres figures cauchemardesques du jeu. De plus, cette collaboration permet aux joueurs de redécouvrir des personnages qu’ils n’utilisent pas forcément. Si vous n’avez jamais joué Vittorio, c’est peut-être le moment de lui donner une seconde chance... version Sorceleur.

Source : Dead by Daylight