Les licences de jeux vidéo fascinent bien au-delà des jeux, et ce depuis toujours. Les produits dérivés, les collectors officiels ou encore les goodies à collectionner sont légion. Plus ça va, plus les fans sont tentés de collectionner, ou se laissent séduire par des objets aux couleurs de leur série phare. Un acteur majeur en a fait sa spécialité et propose des articles de qualité mettant en avant les plus grandes franchises de jeux vidéo, de Cyberpunk 2077 à The Witcher en passant par World of Warcraft et même Assassin's Creed.

Cyberpunk 2077 et The Witcher sont à l'honneur

Good Loot est un grand spécialiste du puzzle et en propose à toutes les sauces. Les plus grandes franchises sont mises à l'honneur dans des puzzles de 1000 pièces mesurant 68x48 cm ou 48x68cm selon l'illustration. On parle ici de véritable artwork finement découpé dont les pièces sont d'ailleurs plutôt robustes et d'excellente qualité. D'ailleurs, Good Loot vient de sortir trois nouveaux pour les fans de Cyberpunk 2077, The Witcher et World of Warcraft.

Le puzzle de The Witcher est une illustration tirée du comics The Witcher #3 Corvo Bianco. On y voit Geralt de dos, faisant face à des monstres. Celui de Cyberpunk 2077 reprend lui aussi l'illustration d'un comics, Kickdown #1. Hyper coloré et à la direction artistique très marquée, le puzzle représente plusieurs personnages modifiés dont l'un se tient de dos et appartient au gang Tiger Claw, que les joueurs connaissent très bien. Enfin, celui de World of Warcraft reprend un artwork du DLC Midnight, le dernier en date. Une très belle illustration mettant en scène deux personnages sur le point de s'affronter.

©Jérémy.H " KiKitoès " pour Gameblog





Les illustrations des puzzles World of Warcraft, The Witcher et Cyberpunk 2077

Du jeux vidéo, mais aussi de l'art

Outre les puzzles, Good Loot propose également tout un tas d'objets dérivés comme des mugs, des porte-clés et même des chaussettes. Vous pouvez consulter la liste de tout ce qui est proposé directement sur le site officiel Good Loot et retrouver la plupart des objets chez les revendeurs spécialisés ou chez certains géants comme Amazon. À noter également que Good Loot ne se contente pas de mettre en avant des licences de jeux vidéo comme Cyberpunk ou The Witcher. Le fabricant propose également de sublimes puzzles mettant en valeur des œuvres d'artistes variés comme Roch Urbaniak, ou encore Karolina Matyjaszkowicz. Deux artistes polonais aux univers très différents, mais tout aussi superbes.