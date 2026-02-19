Quand l'un des créateurs de The Witcher joue à son propre jeu et critique son travail, ça donne une vidéo très intéressante sur les coulisses de sa création. Et un peu drôle.

Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir l'un des créateurs d'un jeu qu'on aime y jouer en direct et donner son avis sur les coulisses de sa création. C'est pourtant un exercice particulièrement intéressant, et c'est ce qui est arrivé récemment pour le premier épisode de The Witcher. Le narrative designer original du jeu a terminé une série de vidéos Let's Play du premier épisode, avant qu'on puisse le redécouvrir avec The Witcher Remake quand il sortira. Et il a un avis pour le moins tranché.

L'exercice de regarder un artiste ou développeur redécouvrir sa propre création et la commenter en direct est en effet quelque chose d'assez fascinant. C'est souvent l'occasion d'avoir des retours sur les coulisses d'un projet, et ce qui a amené l'équipe à prendre certaines décisions. Dans le même style, on avait par exemple déjà pu voir deux développeurs de Half-Life 2 commenter un speedrun du jeu.

Le narrative designer de The Witcher reconnaît son erreur

Ici, il s'agit donc de The Witcher, le tout premier épisode de la saga du Sorceleur. Le narrative designer Artur Ganszyniec (qui a aussi travaillé sur The Witcher 2) s'était lancé dans un let's play vidéo sur sa chaîne YouTube. Il y revient sur certains niveaux et des passages précis, en s'attardant parfois sur les dessous de leur création. Il y a 3 jours, il publiait justement le tout dernier épisode de cette série et jouait à l'épilogue. On peut le voir à un moment attaquer un elfe par mégarde, et immédiatement regretter cette décision.

« Là, j'ai attaqué un elfe. Je vais devoir tous les tuer, et je n'ai vraiment pas envie de faire ça », a-t-il dit dans la vidéo. Il raconte que c'est lui qui était en charge de la majorité de l'épilogue de The Witcher. Et c'est justement une partie du jeu qui a été faite dans la précipitation. Artur Ganszyniec raconte qu'ils ont créé l'épilogue un peu en dernière minute, en plus du reste du travail qui leur occupait la journée.

Autour de la 23ème minute, on peut entendre Artur revenir sur la création de l'épilogue de The Witcher.

Lui et le directeur du projet Jacek Brzeziński tenaient donc à inclure un épilogue, mais n'ont peut-être pas pu y consacrer le temps qu'ils voulaient. « C'est moi qui étais en charge de l'épilogue, alors c'est moi qui je dois blâmer pour tout ce qui arrive ici », explique justement Artur en se tournant en dérision : « C'est stupide, c'est vraiment un design stupide. Artur, tu devrais avoir honte ». La vidéo prête évidemment un peu à sourire, mais reste fascinante si vous voulez vous intéresser aux coulisses de la création de The Witcher.