Les fans de The Witcher ont pu célébrer le 10e anniversaire du troisième opus de la saga vidéoludique pas plus tard que ce mois-ci. L'avenir de la saga est d'ailleurs assuré pour encore un bon moment avec tous les projets en cours chez CD Projekt. Du côté des livres également, des nouveautés font encore surface. On peut même aller au-delà de ces médiums, car une surprise se dévoile pour les plus collectionneurs d'entre vous.

The Witcher rebat les cartes une fois de plus

Quand il est question de The Witcher, les fans ont l'embarras du choix en matière d'objets collector. Les figurines ne manquent pas. On en a notamment à l'effigie de Geralt ou encore de Ciri. Mais les fabricants rivalisent aussi d'originalité quelques fois. Beaucoup attendent par exemple l'édition physique officielle du jeu de Gwent propre à l'univers du Sorceleur. Il faudra toutefois encore attendre un peu. Alors une autre nouveauté pourrait vous satisfaire en attendant !

C'est Dyenamik qui est derrière cette collaboration étonnante avec CD Projekt. Outre les t-shirts et hoodies estampillés The Witcher, il a récemment sorti un set de cartes à jouer traditionnelles décorées avec les personnages phares de la saga.

Mais ce n'est pas tout ! Car, pour les 10 ans de The Witcher 3, il vient de dévoiler une édition collector Platinum, disponible dès maintenant. Éditée à 2000 exemplaires seulement, elle se présente dans un étui cartonné argenté et brillant. Les illustrations elles-mêmes sont ornées de quelques touches étincelantes. Enfin, les finitions sont fidèles à la qualité Premium de Dyenamik.

La cerise sur le gâteau : le prix. Certes, il ne s'agit 'que' de cartes à jouer de The Witcher. Néanmoins, on notera que pour un objet de collection en édition limitée, ce set Platinum est proposé à un prix unitaire de 36,95 € (hors frais de port). Si le cœur vous en dit, ne tardez donc pas. Les stocks risquent d'être vite épuisés. Autrement, vous pouvez toujours vous rabattre sur l'édition standard, actuellement en promotion à 19,95 € au lieu de 24,95 €. Voilà de quoi vous faire la main avant la sortie du Gwent !





© Dyenamik.