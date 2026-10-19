En attendant les prochaines aventures vidéoludiques dans l'univers de The Witcher, un nouveau superbe collector est désormais disponible pour les fans français.

Alors que côté jeux on attend l'extension Songs of the Past en 2027 et The Witcher 4 en 2028, l'univers littéraire dont il est originaire, par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, va également s'étoffer d'un nouvel ouvrage attendu courant 2027. En attendant tout cela, le quatrième volume d'une série d'illustrations de différentes nouvelles issues des livres est désormais disponible en France et présente en image Une Once d'Abnégation, dans laquelle Geralt joue malgré lui l'entremetteur entre un homme et une sirène épris l'un pour l'autre.

Un nouveau volume de l'Univers de The Witcher illustré représentant Une Once d'Abnégation dispo en France

Après Le Sorceleur, Le Dernier Vœu où Geralt scelle son amour par magie avec Yennefer et Le Moindre Mal où il gagne son pseudonyme sinistre de Boucher de Blaviken, la série L'Univers de The Witcher illustré a donc récemment accueilli un quatrième ouvrage en France, qui s'intéresse cette fois à la nouvelle Une Once d'Abnégation.

Il s'agit dans les livres The Witcher d'une nouvelle provenant du tome L'Épée de la Providence, dans laquelle on engage Geralt à jouer l'interprète pour le compte du seigneur Agloval, pris d'un amour inextinguible et réciproque envers une sirène. Malheureusement, les deux amoureux ne peuvent cohabiter, à moins que l'un abandonne sa nature humaine ou l'autre sa nature aquatique, ce qui crée des tensions dans chacun des peuples, qui risquent de mener à un conflit sanglant. En parallèle, Geralt s'éprend également d'une jeune amie barde de Jaskier, Petit Oeil.

Ce quatrième ouvrage de l'Univers de The Witcher illustré permet donc, à l'instar du film d'animation Netflix Sirens of the Deep, d'avoir droit à une représentation en dessin de cette nouvelle ayant comme thématiques centrales les profondeurs aquatiques et l'amour qui demande parfois... une once d'abnégation.

Où commander ce nouveau volume de l'Univers du Sorceleur illustré ?

Si vous souhaitez vous offrir ce quatrième volume de l'Univers de The Witcher illustré dédié à la nouvelle Une Once d'Abnégation, vous pouvez notamment la commander auprès de différentes boutiques en ligne assermentées, au prix de 35 euros, pour un total de 56 pages, dont les suivantes :