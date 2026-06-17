Au fil de saisons ne cessant de s'effondrer tant au niveau du nimbre de spectateurs que de la réception critique, la série The Witcher de Netflix a pour beaucoup reçu le coup de grâce avec le départ d'Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, pour passer le flambeau à Liam Hemsworth pour les deux dernières saisons de l'adaptation télévisuelle des romans d'Andrzej Sapkowski. Du côté des jeux, et même des œuvres d'animation, c'est toujours l'inénarrable Doug Cockle qui interprète le célèbre sorceleur. En attendant l'ultime saison de la série, celui-ci a d'ailleurs encore tenu a saluer la performance des deux acteurs dans ce rôle si important pour sa carrière et sa vie.

Un peu d'amour de la part du Geralt des jeux au milieu du Temps du Mépris pour The Witcher de Netflix

Alors qu'on va le retrouver avec grand plaisir plus de dix ans plus tard dans Songs of the Past, le fameux troisième DLC de The Witcher 3 à venir courant 2027, et a priori plus tard dans The Witcher 4, Doug Cockle a tenu une interview auprès de Polygon, dans laquelle il accorde plus de crédit que nombre de spectateurs au travail d'Henry Cavill, et surtout de Liam Hemsworth, dans le rôle de Geralt de Riv pour la série The Witcher de Netflix.

« C’est difficile de faire ce que Hemsworth a fait. Vraiment très difficile, surtout avec un personnage que tant de gens adorent. Remplacer un acteur qui a créé un personnage dans la même série, c’est extrêmement difficile; Je trouve que l'interprétation d'Henry dans la série The Witcher a un peu plus de profondeur, et celle de Liam est un peu plus énergique et même un peu juvénile, mais d'une manière amusante. Je les applaudis chacun à leur manière pour avoir été des sorceleurs géniaux ».

Un avis qui n'est clairement pas celui de la plupart des spectateurs de la saison 4 de The Witcher. Si beaucoup ont salué la performance d'Henry Cavill, qui a porté son personnage avec passion, son remplaçant a sérieusement souffert la comparaison, en plus d'arriver alors que l'opinion autour de la série était au plus bas. Il ne lui reste quoi qu'il en soit plus qu'une saison à porter la perruque blanche et les deux épées dans le dos. Une ultime chance de rédemption pour lui et la série The Witcher, ou un chant du cygne dans l'indifférence complète ? L'avenir nous le dira.

© Netflix

Source : Polygon