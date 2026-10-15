Doug Cockle, interprète de Geralt de Riv dans les jeux The Witcher, est récemment revenu sur l’amusante histoire de sa rencontre avec Henry Cavill dans le cadre de la série Netlix.

Si pour le grand public, la figure de Geralt de Riv est désormais associée à Henry Cavill, qui a merveilleusement campé le personnage pendant trois saisons pour la série The Witcher de Netflix, pour les joueurs, c’est un rôle qui reste indissociable de Doug Cockle. Et pour cause, c’est ce dernier qui prête sa voix au personnage dans les jeux de CD Projet RED depuis le premier opus, sorti en 2007. C’est d’ailleurs ce qui a permis aux deux acteurs de se rencontrer à l’avant-première de la série Netflix, comme l’a confié Cockle au travers d’une amusante anecdote.

L’amusante histoire derrière la rencontre entre le Geralt des jeux The Witcher et Henry Cavill

À l’occasion d’une interview donnée à GINX TV, l’acteur de Geralt dans les jeux, que l’on retrouvera dès 2027 grâce à l’arrivée de The Witcher 3: Songs of the Past, est en effet revenu sur la relation qu’il entretient avec Cavill grâce à la franchise, ce dernier étant un grand fan du travail de Cockle. « [Henry] m’a félicité pour ma superbe interprétation et m’a confié que ma prestation vocale dans le rôle de Geralt avait influencé ses choix quant à sa propre interprétation », a-t-il notamment révélé, avant de nous en dire plus sur la façon dont ils se sont rencontrés la première fois.

« Henry m’a contacté, trois ou quatre semaines avant la première londonienne de la série Netflix, et m’a dit : ‘Salut Doug, c’est Henry, ça te dirait de venir à la première ?’ », se souvient l’interprète du héros de The Witcher. « Au début, je ne croyais pas que c’était lui, donc je l’ai un peu remis à sa place », révèle-t-il alors de façon inattendue. « Je reçois beaucoup de messages bizarres, et je pensais que c’était sûrement un type bizarre ». C’est pourquoi Cavill a décidé de lui envoyer une photo de lui, afin de lui prouver qu’il ne s’agissait pas d’une blague ou d’un faux compte.

Résultat : les deux interprètes de Geralt ont finalement pu se rencontrer en chair et en os à l’occasion de l’avant-première de la série The Witcher, où ils ont longuement discuté du héros d’Andrzej Sapkowski et de la franchise dans son ensemble. « Nous avons eu une conversation très sympa, j’ai passé la soirée avec lui et son entourage », révèle Cockle. Avant d’ajouter : « Par ‘entourage’, j’entends sa famille ». Ce qui en fait sans aucun doute un beau souvenir pour les deux acteurs, mais surtout une belle anecdote à raconter pour le Geralt des jeux.

Quelles sont les dernières actualités de la franchise ?

Rappelons d’ailleurs qu’outre le fait de revenir pour The Witcher 3: Songs of the Past l’année prochaine, Cockle devrait également être de retour pour The Witcher 4 en 2028, bien que Geralt ne soit plus le protagoniste de ce nouvel opus. Quant à Cavill, il n’est malheureusement plus à l’affiche de la série Netflix, où il a été remplacé par Liam Hemsworth à partir de la saison 4 en raison de désaccords créatifs. Un départ dont a bien du mal à se remettre le show, qui arrivera toutefois à sa conclusion avec la saison 5 en 2027.

Source : GINX TV