Le compte X.com officiel de The Witcher a rapporté la terrible nouvelle il y a quelques jours, mais celle-ci est en réalité survenue en février dernier. Quoi qu'il en soit, la licence de CD Projekt RED, entre autres, perd cette année une grande voix en la personne de William Roberts, qui doublait l'emblématique Vesemir en anglais.

L'École du Loup de The Witcher perd la voix de son mentor

William Roberts, acteur, artiste et comédien de doublage de son état, s'est éteint en ce mois de février à l'honorable âge de 80 ans. L'homme a travaillé dans de nombreux domaines et s'est notamment fait connaître pour ses doublages dans diverses œuvres vidéoludiques. Entre autres : Battlefield Bad Company, Horizon Zero Dawn, The Medium ou encore Atomic Heart. Mais son rôle le plus reconnaissable était incontestablement Vesemir dans les jeux The Witcher.

Un rôle si mémorable qu'il a fait l'objet d'une mention dans sa nécrologie : « Il était largement reconnu pour sa voix riche et résonnante, et ses lectures sensibles d'auteurs comme Melville, Poe et Lovecraft. Plus récemment, on l'a connu pour avoir prêté sa voix à de nombreux personnages dans des jeux vidéo, le plus célèbre étant Vesemir dans la série de jeux The Witcher ».

Compte tenu du sort de Vesemir dans le troisième opus, il apparaît peu probable qu'il fasse une réapparition dans The Witcher 4, à moins de passages sous forme de flashbacks. Il s'agit malgré tout d'une triste perte pour la licence, et pour le monde des comédiens de doublage en général. « Tu nous as appris, tu nous as conseillé, tu t'es occupé de nous. Kaer Morhen ne sera jamais pareil sans toi. Adieu, vieil ami », peut-on lire sur le compte X.com officiel de la licence, et on partage ce sentiment et tous nos vœux à ses proches.

Sources : The Guardian ; The Witcher sur X.com