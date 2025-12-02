Quand bien même The Witcher 4 ne sortirait pas avant 2027 au plus tôt, on a déjà une très bonne nouvelle officielle pour ses suites, The Witcher 5 et 6.

CD Projekt RED a en effet récemment indiqué qu'il ne faudra pas s'attendre à voir The Witcher 4 avant 2027 au plus tôt. Rappelons cependant que l'aventure de Ciri prendra, comme pour son mentor Geralt, la forme d'une trilogie. Nous allons donc fort logiquement avoir ensuite droit à The Witcher 5 et 6. On pouvait alors craindre de devoir attendre plusieurs longues années pour en voir le bout, mais le co-PDG du studio polonais s'est fendu d'une déclaration rassurante en ce sens.

Une Voie rapide toute tracée pour The Witcher 5 et 6 ?

En pleine production depuis l'année dernière, The Witcher 4 est aujourd'hui le projet le plus avancé au sein de CD Projekt RED et compte 450 développeurs sur le pied de guerre, le tout sur l'Unreal Engine 5. Après déjà 4 ans de travail acharné, cette nouvelle trilogie avec Ciri dans le rôle principal devrait arriver courant 2027. Mais quid alors de The Witcher 5 et 6, qui doivent conclure la trilogie ?

Dans le dernier rapport financier de CD Projekt RED, son co-PDG, Michał Nowakowski a assuré que les équipes entendent « sortir l'intégralité de la trilogie dans une fenêtre de six ans ». Cela signifie que, une fois le quatrième épisode sorti, The Witcher 5 et 6 arriveront donc dans les six années suivantes, à raison probablement de trois ans entre chaque volet. À la question de comment assurer une telle cadence plus courte et prévisible, Nowakowski a répondu que leur travail sur l'Unreal Engine 5 « depuis près de quatre ans a été très instructif ».

Il ajoute : « Je pense que The Witcher 5 et 6 pourront sortir avec un temps de développement plus court. Notre plan est toujours de sortir l'ensemble de la trilogie sur une période de six ans. On est vraiment content de nos progrès et de l'évolution de l'Unreal Engine 5 en partenariat avec Epic, et c'est une leçon riche d'enseignements pour construire des mondes ouverts immenses comme The Witcher 4 et ses suites efficacement et rapidement ». Reste toutefois déjà à voir comment le studio va s'en sortir sur le quatrième épisode et s'il saura tenir ses promesses à son sujet, avant de se projeter vers The Witcher 5 et 6.

© CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED