The Witcher 4 sous Unreal Engine 5 ? Voici ce à quoi le jeu et son monde ouvert pourraient ressembler sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Et c'est très joli.

The Witcher 4 est encore loin et pourtant … Un fan toujours très motivé pour donner vie aux envies les plus folles des fans s’attaque au prochain titre de CD Projekt RED. Comme d’habitude le résultat vaut le détour.

Un teaser de The Witcher 4 sous Unreal Engine 5

Une nouvelle saga est actuellement en développement. Le studio polonais avait révélé en mars dernier travailler sur un certain The Witcher 4. Le titre devrait marquer un nouveau tournant dans l’histoire de la franchise, mais aussi en termes de développement. Le jeu signera les débuts du studio sur l’Unreal Engine 5, dans l'espoir de créer un monde ouvert plus époustouflant que jamais. Et justement, voici à quoi le jeu pourrait ressembler sur ce moteur graphique prometteur.

Cette première vidéo de The Witcher 4 est un fanmade de TeaserPlay. Son nom revient souvent dans nos colonnes, puisque ce joueur passionné s’est notamment attaqué à GTA 6 ou même Breaking Bad. Comme d’habitude, le résultat est clairement saisissant et donne un aperçu concret de ce que pourrait donner ce monde ouvert et les paysages du jeu. Forcément, ça donne envie de voir ce qu'il pourrait avoir dans le ventre avec une grosse équipe entièrement dédiée. Le titre ne devrait cependant pas se montrer avant un moment. CD Projekt RED compte en tout cas mettre la barre encore plus haute et sur tous les points. A tel point que le studio polonais développe même ses propres outils de pour la narration pour proposer des dialogues et des choix encore plus impactants.