Attendu en 2028, The Witcher 4 aura bien une version physique même sur PlayStation qui abandonnera la fabrication des disques cette année-là. En conséquence, le contenu de la boîte du futur jeu de CD Projekt RED risque de changer.

Pour les prochaines années, CD Projekt RED a un calendrier de sortie tout tracé : ce 29 septembre 2026 arrivera en effet The Witcher 3 Remastered, puis en 2027 Songs of the Past, sa troisième extension 11 ans après sa sortie, et enfin 2028 marquera l'arrivée de la nouvelle trilogie centrée sur Ciri avec The Witcher 4. Sauf que cette même année impliquera également du côté de PlayStation la fin de la fabrication des disques, et le géant japonais n'a visiblement pas l'intention de revenir sur sa décision. Par voie de conséquence, même si le studio polonais a tendance à fournir des versions physiques contenant des goodies à collectionner même dans l'édition de base de ses jeux, il va cette fois falloir s'adapter à la situation, comme l'a confié son PDG adjoint, Michał Nowakowski.

Une version physique bien prévue pour The Witcher 4, mais qui risque de faire l'impasse sur un disque

En attendant de savoir si oui ou non Xbox entend intégrer sur la Helix un lecteur, on se doute fortement que la PS6 n'en aura pas, et il faut se préparer à une prochaine génération de consoles rejoignant le PC dans le tout dématérialisé. Bon gré mal gré, les éditeurs tiers et les autres acteurs du marché devront s'adapter et faire l'impasse sur l'impression de jeux sur des disques. Parmi les futurs titres condamnés de la sorte, on retrouve The Witcher 4, puisqu'il sortira en 2028, alors que PlayStation aura a priori définitivement mis fin à la fabrication de disques de son côté.

Interviewé sur le sujet par The Game Business, Michał Nowakowski, PDG adjoint de CD Projekt RED, a partagé la peine de certains joueurs ayant du mal à digérer la décision unilatérale de PlayStation, qui risque d'impacter tout le reste du marché des consoles, et donc le cas d'une version physique de The Witcher 4. « Nous n'avons aucune influence sur la politique des constructeurs propriétaires. Les disques destinés à ces acteurs, y compris PlayStation, doivent provenir de leurs propres usines. Par conséquent, s'ils cessent effectivement la production d'ici 2028, alors oui, nous n'aurons pas de disque non plus », a-t-il déclaré.

© CD Projekt RED

Que contiendra alors la version physique du prochain jeu de CD Projekt RED ?

The Witcher 4 risque donc d'emprunter la même voie quelque part forcée par le destin depuis l'annoncé que GTA 6 n'aura en guise de version physique qu'un « code en boîte » à sa sortie le 19 novembre 2026, et a priori aucun disque prévu jusqu'à nouvel ordre. « Nous sommes très attachés à l'idée que les gens puissent accéder à des objets de collection tangibles », a poursuivi Nowakowski.

« Nous sommes nous-mêmes des geeks et nous apprécions la passion de collectionner les choses. On a toujours supporté ça. Quoi qu'il en soit, il y aura assurément une boîte pour The Witcher 4. Une boîte qui contiendra des objets physiques, des éléments que l'on a envie de découvrir et d'apprécier en ouvrant l'emballage. Mais nous n'avons en réalité aucune influence sur la présence ou non d'un disque dans la boîte », a-t-il conclu.

Source : The Game Business