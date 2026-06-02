Un vétéran de Baldur's Gate 3 officiant en tant que directeur des cinématiques sur The Witcher 4 indique qu'il faut se préparer à une aventure définitivement pas comme les autres.

En décembre dernier, nous apprenions que The Witcher 4 et CD Projekt RED avaient accueilli dans l'équipe Felix Pedulla, ancien artiste cinématique sénior chez Larian Studios sur Baldur's Gate 3. Pour cette nouvelle aventure dans l'univers des sorceleurs, il en a profité pour monter en grade et devenir designer cinématique sénior. Via une publication sur son compte LinkedIn et d'autres sources, il faut visiblement se préparer à une expérience cinématique encore très ambitieuse pour le premier épisode de la trilogie autour de Ciri.

De Baldur's Gate 3 à The Witcher 4 pour se remettre en selle et en remettre plein la vue

Fort de plus de 500 développeurs, The Witcher 4 continue d'avancer sur la Voie vers sa sortie probablement courant 2027/2028, avec pour nous aider à patienter Songs of the Past, le fameux troisième DLC de The Witcher 3 à venir l'année prochaine. Le gros des forces de CD Projekt RED se concentre toutefois sur la trilogie de Ciri, qui devrait sortir intégralement en six ans après le lancement du quatrième épisode de la franchise, d'après les plans du studio.

En attendant de voir s'il arrivera à mettre à exécution de telles ambitions, on a en tout cas reçu de nouveaux échos s'agissant de la volonté de proposer avec The Witcher 4 une belle expérience cinématique. Felix Pedulla, ancien de Baldur's Gate 3, a notamment rapporté comment se passe son expérience chez CD Projekt RED depuis qu'il l'a rejoint il y a un an et demi. « Ça a été intense, parfois chaotique, mais profondément enrichissant [...] Je suis fier de cette première étape [...]. Et sachant ce qu'on construit pour The Witcher 4... ouais, les gens ne sont pas prêts ! En avant ! ».

En parallèle de cela, via une longue vidéo de CD Projekt RED sur la performance et la motion capture, le studio polonais nous a expliqué comment il travaille en coulisses pour donner vie à ses jeux. On a notamment appris que, pour The Witcher 4, ils ont utilisé un vrai cheval pour capturer les mouvements de Kelpie, la monture de Ciri. Le titre devrait donc montrer un niveau de détail à peu près aussi indécent qu'un Red Dead Redemption 2 sur ce point parmi tant d'autres. Voilà qui donne envie, mais il faudra probablement faire preuve d'encore un peu de patience pour voir tout cela en action.

Sources : LinkedIn ; YouTube