Grâce aux nouvelles technologies à sa disposition, The Witcher 4 sera bien plus énorme que tous les autres jeux de la saga, d'après un développeur de CD Projekt RED.

Cela fait dix ans que le chef d'œuvre de CD Projekt RED qu'est The Witcher 3 est sorti. Celui-ci avait cependant dû faire des concessions dues aux limitations techniques de l'époque, et notamment le récalcitrant moteur RED Engine. Tel ne sera a priori pas le cas de The Witcher 4, qui sera davantage en mesure de donner corps à ses énormes ambitions, en partie grâce à l'Unreal Engine 5. Cela devrait notamment se ressentir au niveau des villes que Ciri va visiter dans la région de Kovir, comme l'a expliqué Jan Hermanowicz, manager de production manager chez CD Projekt RED, dans une interview auprès de GamesRadar.

The Witcher 4 va sérieusement monter en (Novi)grad

La récente démo technique de The Witcher 4 lors du State of Unreal 2025 était peut-être trop belle pour être vraie, mais nous présentait Valdrest, une ville portuaire de Kovir accueillant plus de 300 PNJ. Soit à peu près le même nombre d'habitants que dans Novigrad, la plus grande ville de The Witcher 3. 10 ans plus tôt, CD Projekt RED avait en effet dû tricher avec les proportions de la plus grande cité du Nord dans l'univers des livres, en raison de nombreuses limitations techniques. Pour les prochaines aventures de Ciri, le studio polonais veut voir les choses en plus grand, et pourra le faire notamment grâce à l'Unreal Engine 5.

« Cette transition générationnelle, on ne veut pas la rater. Notre ambition est d'en tirer pleinement profit pour délivrer une expérience vraiment nouvelle génération », expliquait Jan Hermanowicz dans une interview auprès de GamesRadar. La région de Kovir que nous allons visiter dans The Witcher 4 devrait ainsi contenir de nombreux villes et villages d'une échelle encore jamais vue dans la saga. « Nous avons étudié ce qu'on a fait par le passé, dont Novigrad dans The Witcher 3, on en a retenu les éléments les plus cools, et ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, pour voir ce qu'on peut améliorer ».

À la fin de la démo technique de The Witcher 4, on peut d'ailleurs apercevoir Lan Exeter, une ville majeure de Kovir. Rien que cet aperçu nous laissait déjà miroiter une cité d'envergure. Cette fois, CD Projekt RED devrait donc être en mesure de représenter comme il se doit ce lieu emblématique de l'univers d'Andrzej Sapkowski. C'est en tout cas l'ambition du studio polonais, et on espère qu'il arrivera à lui donner corps, lorsque The Witcher 4 sortira courant 2027/2028.

