The Witcher 4 a fait à l'occasion de la GDC 2026 une nouvelle annonce sur le plan technique qui va vendre du rêve, mais ne sera toutefois pas à la portée de tous.

En ce moment, les développeurs se rassemblent à la Game Developers Conference 2026 pour présenter les nouveautés technologiques de demain dans le domaine. Outre une présence notable de la Xbox Helix, The Witcher 4 a également fait un tour à la conférence. Après son impressionnante démo technique lors du State of Unreal 2025, le titre de CD Projekt RED a cette fois eu droit à la présentation d'une nouvelle technologie de NVIDIA, mais qui hélas ne devrait pas, une fois de plus, concerner toutes les cartes graphiques de la marque au caméléon vert.

The Witcher 4, la nouvelle vitrine technique et géométrique pour NVIDIA

Après Cyberpunk 2077 en qualité de vitrine technique pour NVIDIA, The Witcher 4 semble prêt à reprendre le flambeau lorsqu'il sortira, à en croire une présentation du jeu par la Team Verte à l'occasion de la GDC 2026. Le fabricant de carte graphique a en effet annoncé que le prochain titre majeur de CD Projekt RED intègrera une de ses dernières technologies, nom de code RTX Mega Geometry.

Cette technologie regroupe des millions de triangles qui composent les dizaines de milliers d'objets visibles dans chaque scène, notamment dans les feuillages des arbres, qui risquent d'être légion dans le monde sauvage que va mettre en avant The Witcher 4. Ces groupes sont compressés et mis en cache sur plusieurs images, puis réutilisés intelligemment lorsque le joueur se déplace dans le monde. Ceci permet à des systèmes géométriques comme Nanite de l'Unreal Engine 5 d'être compatibles avec le Path Tracing sans compromis. Grossièrement, le jeu devrait donc être encore plus beau, mais sans que cela impacte les performances outre mesure.

Malheureusement, comme c'est de coutume avec NVIDIA, il semblerait que le support de cette nouvelle technologie dans The Witcher 4 ne soit accessible que sur les derniers modèles de carte graphique du constructeur, à savoir les RTX série 5000 et au-delà. À moins que la Team Verte ne daigne faire un geste pour les précédentes générations, l'accès à cette tecnologie risque donc de ne concerner qu'une branche ténue de la communauté des joueurs PC, qui plus est sur des cartes graphiques déjà extrêmement puissantes. L'avenir nous dira cependant si la collaboration entre CD Projekt RED et NVIDIA permettra un accès plus ouvert à cette technologie très prometteuse à venir sur The Witcher 4.

Source : NVIDIA