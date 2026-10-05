Un grand talent qui avait travaillé sur certains des meilleurs éléments de The Witcher 3 retourne à son studio actuellement en plein travail sur The Witcher 4, et ça ouvre de belles perspectives.

Tandis que Fool's Theory a la charge de peaufiner The Witcher 3 Remastered et de produire sa prochaine extension, Songs of the Past, à venir courant 2027, CD Projekt RED a quant à lui placé la majorité de ses forces sur le développement du très attendu The Witcher 4 qui arrivera courant 2028. Le studio polonais n'a visiblement pas encore assez des 500 bras actuellement sur le projet, puisqu'on apprend que Karolina Stachyra, une des scénaristes les plus talentueuses de l'épisode précédent, a de nouveau rejoint le giron de CD Projekt RED en tant que « scénariste experte », ce qui augure du très bon pour la prochaine trilogie avec Ciri dans le rôle principal.

Qui est Karolina Stachyra, qui retourne chez CD Projekt RED en plein travail sur The Witcher 4 ?

11 ans plus tôt, Karolina Stachyra avait travaillé en tant que scénariste senior sur The Witcher 3, et avait pour mission de « créer l'histoire principale du jeu et des contenus annexes ». Si cela n'en dit pas beaucoup, elle a donc travaillé sur certaines des quêtes les plus mémorables du légendaire RPG de CD Projekt RED, dont l'excellent arc autour du Baron Sanglant, en compagnie de Pawel Sasko.

Elle a ensuite travaillé pendant 7 ans chez Techland (Dying Light). Sur son profil LinkedIn, on a toutefois récemment appris qu'elle a de nouveau rejoint CD Projekt RED début 2026 en tant que consultante freelance, puis « scénariste expert ». Compte tenu de son parcours sur The Witcher 3, il ne serait pas étonnant qu'elle ait travaillé sur le Remaster et l'extension Songs of the Past.

© CD Projekt RED

Que signifie le retour de cette scénariste de talent pour le quatrième épisode et la franchise en général ?

Compte tenu de son expérience et de ses contributions majeures sur The Witcher 3, son retour dans les rangs de CD Projekt RED 11 ans plus tard ne peut qu'être positif pour l'avenir de la franchise, et de façon plus immédiate sur Songs of the Past et The Witcher 4 à venir.

Alors que le studio polonais a profité de sa transition de son récalcitrant moteur maison RED Engine au profit de l'Unreal Engine 5 pour se concentrer sur la production de RPG à haute valeur narrative, les talents de scénariste de Karolina Stachyra et sa connaissance de l'univers The Witcher pourront définitivement servir à remplir ces objectifs, ce qui promet une belle entrée en matière pour la nouvelle trilogie dans la peau de Ciri.

Source : LinkedIn