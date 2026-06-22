Six ans plus tôt, CD Projekt RED a essuyé un violent fiasco avec le lancement de Cyberpunk 2077, notamment avec ses versions PS4 et Xbox One absolument injouables. Il lui aura fallu de nombreuses années pour corriger ce qui peut l'être et offrir au titre une belle forme de rédemption avec Phantom Liberty et la 2.0 du jeu. Avec The Witcher 4, le studio polonais semble plus que déterminé à ne pas reproduire les erreurs du passé, et à véritablement redorer autant que possible son blason, notamment auprès des fans les plus inconsolables, à en croire un récent témoignage de son PDG adjoint.

Une rédemption totale avec l'arc The Witcher 4 pour CD Projekt RED ?

Alors qu'aujourd'hui Cyberpunk 2077 occupe une place particulière dans le paysage vidéoludique et même culturel grâce à des produits dérivés populaires comme la série Edgerunners, lui et son studio ont longtemps été extrêmement mal vus. Ce n'est qu'après des années d'effort que CD Projekt RED a réussi à remonter la pente, et encore pas aux yeux de tout le monde. Dans une interview à propos de The Witcher 4 auprès de Edge Magazine, Michał Nowakowski PDG adjoint du studio, a confié penser que l'arc à Night City a fait que « de nombreux fans ont perdu foi en nous, probablement à tout jamais ».

Après The Witcher 3, qui a rétrospectivement également connu un lancement un peu chaotique, le studio a su se forger une réputation éclatante, qui représentait selon Michał Nowakowski leur plus gros atout. Cela a violemment volé en éclat avec le lancement de Cyberpunk 2077, qui a « brisé le cœur des équipes », d'après le PDG adjoint. Il espère en son for intérieur que The Witcher 4 sera l'occasion pour le studio de pleinement redorer son blason.

« Je ne suis pas certain à 100% qu'on ait pleinement remonté la pente, on doit encore terminer notre arc de rédemption. Et j'espère qu'on arrivera à le réaliser. Et si au pire ce n'est pas avec The Witcher 4, alors ce sera avec ce qui viendra après ». À l'heure actuelle, le premier épisode de la trilogie des sorceleurs avec Ciri dans le rôle principal ne dispose pas encore de date de sortie. Conscient d'avoir markété Cyberpunk 2077 beaucoup trop tôt, CD Projekt RED attend désormais d'avoir du concret à montrer avant de faire une quelconque annonce. Patience est donc encore de mise.

© CD Projekt RED

Source : Edge Magazine