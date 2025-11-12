Un nouveau cap pour The Witcher 4 découvert tout en discrétion grâce à un de ses (nouveaux) employés. Cela va encore renforcer la confiance des fans dans le projet.

C'est assurément l'un des jeux vidéo des plus attendus de ces prochaines années. Après le succès sans faille du dernier opus, The Witcher 4 aura la lourde de tâche de prendre la relève. Cela dit, compte tenu du savoir faire de CD Projekt encore prouvé par l'histoire, le gameplay et la mise en scène de son dernier titre, Cyberpunk 2077, tout semble bien parti pour que le prochain jeu soit à la hauteur. D'autant plus que le studio a fait un choix très intéressant pour son retour à un univers médiéval.

The Witcher 4 sait où recruter

Les équipes de CD Projekt sont actuellement divisées entre deux projets de taille : “Cyberpunk 2” et The Witcher 4. Ce dernier marquera une nouvelle plongée dans l'univers tant apprécié des romans d'Andrzej Sapkowski plus de 10 ans après les dernières aventures vidéoludiques de Geralt de Riv. Pour ce nouvel épisode, le héros légendaire passera toutefois le flambeaux à sa protégée, Ciri.

Pour peaufiner au mieux cette aventure qui s'annonce d'ores et déjà épique, CD Projekt a pioché dans la crème de la crème des développeurs de ces dernières années. De fait, le studio polonais accueille une figure qui s'est illustrée chez une équipe voisine, celle de Warhorse Studios établie à Prague (République Tchèque). Ainsi, un vétéran de la saga historique et médiévale Kingdom Come Deliverance va contribuer directement à The Witcher 4.

C'est le 10 novembre dernier que Karel Kolmann a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Après avoir commencé sa carrière comme journaliste, il est devenu game designer en 2017 chez Warhorse. Renforçant son expérience et son expertise d'année en année, il a finalement obtenu le poste de responsable du design du gameplay sur Kingdom Come Deliverance 2, avant de rejoindre les équipes de The Witcher 4.

De fait, Kolmann a quitté Warhorse Studios au profit de CD Projekt. À cette occasion, il change une fois de plus de casquette. Véritable homme à tout faire, il campera le rôle de designer de quête senior sur The Witcher 4. Cela est de très bonne augure pour le futur jeu. Non seulement le développeur est un fin connaisseur des RPG médiévaux, mais en plus, après les Kingdom Come, il a tout ce qu'il faut pour répondre à l'exigence assumée du studio de proposer des missions construites et pertinentes dans son nouveau titre. Le studio polonais frappe ainsi un grand coup et rentre plus concrètement dans l'écriture de son prochain jeu.