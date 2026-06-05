Pourtant déjà fort de plus de 500 personnes, The Witcher 4 continue régulièrement de recruter pour donner corps aux grandes ambitions de CD Projekt RED pour cette nouvelle trilogie autour de Ciri. On vous avait déjà rapporté que le studio polonais avait recruté le game designer de Kingdom Come Deliverance 2 puis un artiste cinématique sénior de Baldur's Gate 3. C'est cette fois l'équipe qui s'occupe des combats qui accueille une nouvelle recrue de poids.

Des combats divins en vue sur The Witcher 4 ?

Malgré toutes ses énormes qualités, The Witcher 3 ne brillait toutefois pas par le gameplay de ses combats. Avec The Witcher 4, CD Projekt RED semble vouloir bien s'entourer pour améliorer sa formule à ce niveau, en plus de vouloir proposer un RPG en monde ouvert encore plus ambitieux que son plus grand jeu à ce jour. Pour parvenir à ses fins, le studio polonais a donc recruté Jacqueline Kate Salsman. En réalité, son profil LinkedIn indique qu'elle a rejoint le studio depuis août 2025, mais l'information ne semble avoir été divulguée que récemment.

Toujours est-il qu'elle occupe chez CD Projekt RED et pour le bien de The Witcher 4 le poste de designeuse expert du gameplay, et qu'elle dispose d'une grande expérience pour ce qui est de designer des combats. Avant de rejoindre les rangs du studio polonais, elle a en effet travaillé en tant que designeuse senior des combats chez Santa Monica Studios sur des petits jeux qu'on a grandement salué pour ses affrontements brutaux et épiques : God of War 2018 et God of War Ragnarok, rien que ça.

À différents postes clés, The Witcher 4 semble donc être entre de très bonnes mains. Pourtant, malgré des effectifs dépassant les 500 personnes et un développement qui progresse a priori bien, le nouveau jeu extrêmement attendu de CD Projekt RED ne devrait pas sortir avant 2027/2028. Entre-temps, The Witcher 3 pourra nous aider à patienter avec la sortie de Songs of the Past, son troisième DLC 11 ans après la sortie du jeu originale, à venir quant à lui courant 2027.

© CD Projekt RED

Source : LinkedIn