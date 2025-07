CD Projekt confirme une ambition dans la lignée du précédent opus pour The Witcher 4. Ça va parler à beaucoup d'amateurs de la licence et du genre RPG en général.

Alors que l'industrie du RPG s'appuie encore beaucoup trop sur du remplissage, CD Projekt RED confirme une décision qui en dit long sur sa vision artistique. Une fois de plus, le studio ne chargera pas la mule inutilement avec The Witcher 4. L'aventure de Ciri promet de porter haut et fort l'héritage de Wild Hunts !

The Witcher 4, bien loin d'un Death Stranding

L'univers du Sorceleur s'apprête à revenir sous le feu des projecteurs. Compte tenu du succès d'estime et de ventes de The Witcher 3, la pression est grande. L'attente sera encore longue avant de mettre le pied sur le territoire de Kovir. Mais, déjà, les déclarations s'enchaînent et donnent drôlement envie. Une récente interview de Philipp Weber, le directeur narratif, confirme d'ailleurs un élément qui va renforcer la confiance des fans dans la suite.

Nous pouvons maintenant le dire : The Witcher 4 va bien enterrer les quêtes FedEx. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancien concepteur de quêtes du troisième opus. Fort de l'expérience acquise sur ce dernier, il compte bien continuer sur la même lancée. Il n'est pas question de prendre les joueuses et joueurs pour des coursiers.

Ce sont des déclarations bien cocasses juste après la sortie d'un certain Death Stranding 2. Mais, dans ce cas précis, tout est pensé pour servir cette fonction. En revanche, de nombreux autres RPG tendent à faire du remplissage en proposant des quêtes à foison, sans qu'elles aient nécessairement d'utilité d'un point de vue de la narration. Or, The Witcher 3 avait brillé en prenant soin de s'écarter de cette tendance et il en sera de même pour la suite.

L'objectif est donc clair, Philipp Weber le dit : « Je veux que chaque membre de mon équipe ait envie de créer le meilleur jeu possible et prenne à cœur le travail artistique que nous accomplissons ». Le contrat est maintenant scellé avec les fans. CD Projekt s'engage par ces déclarations à ramener de l'humanité dans le monde du RPG via The Witcher 4. Compte tenu de l'autre grosse licence du studio sortie entre temps, Cyberpunk, la confiance est bien là pour la nouvelle épopée des Sorceleurs.