The Witcher 4 et le prochain Tomb Raider pourraient faire parler d’eux très prochainement à l’occasion d’une présentation dédiée à l’Unreal Engine 5.

L’Unreal Engine 5 va bientôt remontrer ce qu’il a dans le ventre. L’année dernière, Epic Games avait tenu une conférence et une présentation en amont de la GDC 2022. L’occasion pour les joueurs et les développeurs d’en découvrir davantage sur les possibilités du nouveau moteur sur lequel tourneront The Witcher 4 ou encore le prochain Tomb Raider. C’est justement pendant cet événement que les prochaines aventures de Lara Croft ont été officialisées. L’éditeur américain va remettre le couvert très prochainement et il pourrait encore y avoir quelques surprises.

Des nouvelles de The Witcher 4 et de Tomb Raider bientôt ?

Les joueurs vont bientôt pouvoir en prendre plein les yeux. Le 22 mars 2023, Epic Games reconduira donc l’événement State of Unreal qui mettra l’accent sur son moteur next-gen plein de promesses. La présentation se tiendra sur les chaînes Twitch et Twitter du géant américain et ce de 18h30 à 19h30, heure française. L’occasion de découvrir un nouvel aperçu de la technologie qui portera de nombreux projets dont The Witcher 4 et le prochain Tomb Raider pour ne citer qu’eux. Peut-on justement s’attendre à ce que les deux jeux donnent de leurs nouvelles pendant ce showcase ? C’est probable.

Epic Games promet en effet un aperçu de nouveaux projets qui tourneront sous l’Unreal Engine 5. L’année dernière, CD Projekt RED avait longuement pris la parole au sujet de The Witcher 4 pour vanter les vertus du moteur pour la création d’un jeu en monde ouvert encore plus ambitieux. Peut-être que le studio polonais sera assez généreux pour dévoiler des premiers extraits ? Rien n’est moins sûr, des détails en revanche c'est plus probable. L’une des autres possibilités concerne le prochain Tomb Raider. Selon les rumeurs, Crystal Dynamics travaillerait d’arrache-pied pour livrer un premier aperçu des nouvelles aventures de Lara Croft dans le courant de l'année. Il y a donc une probabilité que ce soit lors de State of Unreal. Selon les derniers bruits de couloir, le développement bat son plein « à toute vitesse », alors pourquoi pas ?

D'autres annonces autour de l'Unreal Engine 5

Évidemment, The Witcher 4 et Tomb Raider ne sont pas les seuls candidats potentiels. Hellblade 2, Black Myth: Wukong, Dragon Quest 12 ou encore le prochain jeu Game Of Thrones tourneront tous sous Unreal Engine 5. De nouveaux projets sont donc dans les cas confirmés, peut-être quelques grosses surprises marquantes seront annoncées. Comme l’année dernière, des démos disponibles pour le grand public pourraient être mises à disposition dans la foulée. On se souvient de Lyra et The City, deux projets d'exemple avec UE5. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir les dernières nouveautés en la matière.

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir plus en profondeur le moteur, d'autres conférences se tiendront pendant la GDC 2023, notamment quant à la génération de contenus procéduraux, la physique, le photoréalisme ou encore MetaHuman, l'outil permettant de créer des personnages réalistes. Vous pouvez consulter l'ensemble du programme sur le site officiel.