Alors qu'il ne doit pas sortir avant 2028 au plus tôt, The Witcher 4 fait une grande promesse aux nombreux fans qui l'attendent officiellement avec impatience.

Tandis qu'environ deux ans nous séparent en principe de la sortie de The Witcher 4, le prochain titre majeur de CD Projekt RED a d'ores et déjà remporté une belle récompense à l'occasion des Golden Joystick Awards 2026 : celui du Jeu le Plus Attendu, avec 18% des votes des joueurs sur GamesRadar. Un prix décerné donc par la communauté et qui a par conséquent une valeur certaine auprès de CD Projekt RED. Différents personnes à la tête du projet comme son directeur, Sebastian Kalemba, et son directeur narratif, Philip Weber, ont ainsi exprimé leur reconnaissance.

Quel message a adressé CD Projekt RED aux joueurs attendant The Witcher 4 ?

Alors que pas moins de 20 jeux pouvaient prétendre au titre de Jeu le Plus Attendu des Golden Joystick Awards 2026, dont de très grands noms comme God of War Laufey, Intergalactic, FF7 Revelation ou encore Persona 6, entre autres lauréats, c'est donc The Witcher 4 qui a rassemblé le plus de votes des lecteurs de GamesRadar pour remporter une première récompense, en amont de sa sortie courant 2028.

Durant la cérémonie, une représentante de CD Projekt RED emplie d'émotion avait déjà adressé ses remerciements pour ce prix décerné à The Witcher 4. Ensuite, via notamment leurs comptes X.com personnels, Sebastian Kalemba et Philip Weber, respectivement directeur et directeur narratif du jeu, ont également réagi.

« Ça compte énormément pour nous. Plein d'amour à notre incroyable équipe et à tous ceux qui nous ont supporté dans ce voyage », a déclaré Kalemba. « Nous travaillons dur pour faire de The Witcher 4 votre jeu le plus attendu et une expérience inoubliable qui est fidèle à l'esprit de The Witcher », a ajouté de son côté Weber.

Une attente jugulée par d'autres expériences dans l'univers des sorceleurs

Si beaucoup d'autres jeux extrêmement attendus vont quant à eux arriver courant 2027, c'est donc The Witcher 4, à venir a priori courant 2028, qui cristallise visiblement le plus d'attente auprès des joueurs, après un certain GTA 6 à venir ce 19 novembre 2026 et qui avait déjà remporté ce même prix à de précédentes éditions des Golden Joystick Awards.

2028 s'avère cependant encore bien lointain et, malgré les grandes promesses de CD Projekt RED, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience pour vérifier si The Witcher 4 sera bien à la hauteur de tant d'attente. Heureusement, d'autres expériences vidéoludiques dans le même univers sont là pour juguler cette impatience. Fin septembre, nous avons notamment eu le Remaster de The Witcher 3, qui prépare le terrain pour sa nouvelle extension, Songs of the Past, à venir courant 2027.

Il y aura donc de quoi s'occuper pour les fans de la franchise d'ici à la sortie de The Witcher 4, premier épisode d'une nouvelle trilogie avec Ciri en guise de protagoniste principal, en lieu et place d'un Geralt qui aura bien mérité sa retraite.

© CD Projekt RED

Source : X.com