The Witcher 4 dresse le bilan et donne enfin des nouvelles de sa fenêtre de sortie. D'après ce qu'on comprend, on aurait pu s'attendre à autre chose. Une petite déception donc.

Ç'a été l'annonce de lancement des Game Awards 2024. CD Projekt avait alors pris tout le monde de court avec un trailer-cinématique bluffant pour The Witcher 4. Nous découvrions alors Ciri en pleine quête. Déjà, les premières images donnent le ton pour ce monde qui se révèle tout aussi sombre, si ce n'est plus, que celui que Geralt a connu. Désormais, le nouvel opus se détaille petit à petit en attendant sa sortie. Ça va jeter un froid.

The Witcher 4 ne nous fera pas attendre

La saga du Sorceleur est assurément une des plus réputées du monde vidéoludique. Le troisième opus, Wild Hunt, a conquis un public large et s'est imposé comme un modèle pour l'industrie. Dix ans après, les fans attendent impatiemment découvrir l'héritage de Geralt au travers de l'aventure de Ciri dans The Witcher 4.

CD Projekt concentre donc la majorité de ses équipes sur cet opus spécifiquement. À l'occasion du bilan financier annuel, le studio a rappelé que ce sont 400 personnes qui travaillent actuellement sur The Witcher 4. Ce chiffre devrait être maintenu en 2025 pour maintenir la cadence et répondres aux enjeux du planning.

C'est la qu'on en vient au calendrier. En conclusion de son appel avec les investisseurs, le studio s'est prêté à l'habituelle Foire aux questions. Piotr Nielubowicz, le directeur financier de CD Projekt, a répondu aux interrogations sur l'horizon visé par The Witcher 4 pour sa sortie.

D'abord, le studio ne souhaite pas préciser de date de lancement pour l'heure. On comprend pourquoi quand Nielubowicz poursuit. Pour accorder une meilleure visibilité aux investisseurs, il doit concéder que The Witcher 4 ne pourra pas sortir « dans le délai du premier objectif fixé, qui était le 31 décembre 2026 ». Ce bilan financier apparaît alors comme une petite douche pour les plus pressés d'entre nous.

Décidément, après Intergalactic — le nouveau Naughty Dog — qui confirme que 2026 n'est pas envisageable, c'est au tour de The Witcher 4 de renoncer à une sortie l'année prochaine. Pourtant, c'était bien l'objectif fixé. Mais, il semblerait que le développement du jeu n'avance pas assez vite. Néanmoins, on a toujours l'espoir de l'avoir en main au plus tôt en 2027.

