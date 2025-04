En pleine production depuis novembre dernier, The Witcher 4 est le jeu actuellement le plus avancé au sein de CD Projekt RED, même s'il ne sortira hélas pas avant 2027. Il occuperait en tout cas plus de 400 développeurs qui travaillent donc sur cette nouvelle trilogie de la franchise, avec en tête d'affiche Ciri, devenue une sorceleuse à part entière. Dans son dernier rapport d'entreprise, CD Projekt RED s'était fendu de nombreux engagements quant à ses futurs projets. Parmi eux, une volonté pleinement affirmée de continuer à « créer des jeux solo à la pointe de la technologie ». Cela ne devrait cependant pas, du moins pour l'instant, impliquer une technologie ces derniers temps très en vogue, mais qui fait aussi grandement polémique, au soulagement des joueurs, mais surtout des employés.

Un avenir pour l'instant humain sur The Witcher 4 et la suite chez CD Projekt RED

Pour beaucoup de géants d'industries en lien avec la technologie, l'intelligence artificielle fait des émules. Certaines entreprises dépensent des sommes astronomiques pour créer leur propre modèle d'IA qui va surclasser les autres, ce qui soulève de nombreuses craintes, notamment d'un point de vue artistique, et surtout pour la sécurité des emplois. Le domaine du jeu vidéo n'est bien sûr pas non plus épargné. L'année dernière, CD Projekt, qui travaille actuellement sur The Witcher 4 et Cyberpunk 2, entre autres, disait ceci à ce sujet : « l'IA peut aider à améliorer certains processus, mais en aucun cas servir à remplacer des gens ».

Dans son dernier rapport financier, le PDG adjoint du studio polonais, Michał Nowakowski, a précisé l'avis du groupe sur cette épineuse question. « Nous avons une équipe qui réfléchit à l'utilisation de l'IA pour nos futurs produits, et notamment la création de nos propres modèles. Nous avons plusieurs projets de recherche en cours sur ce terrain. Cependant, aucun ne concerne les IA génératives [comme Midjourney, NDLR]. Pour être honnête, ce sujet est très délicat s'agissant de la propriété intellectuelle et d'autres aspects similaires. Nous ne prévoyons donc pas pour l'instant de l'utiliser dans The Witcher 4 ou aucun autre jeu dans un futur proche ».

Pour rappel, une IA, générative ou non, s'entraîne à partir de créations humaines, la plupart du temps protégées par des droits d'auteur. S'en servir peut donc entraîner d'importants risques de poursuites judiciaires. Tant que des garde-fous légaux n'existent pas, il est ainsi très dangereux de se servir de l'IA générative pour créer des assets, des décors, ou encore des musiques. C'est donc pour l'instant la politique que CD Projekt RED veut adopter concernant l'IA pour The Witcher 4, Cyberpunk 2 et au-delà. Qui plus est, l'art créé par l'intelligence artificielle est très mal vu tant par les artistes que le grand public. Pour l'heure, l'absence de cadre légal vient refroidir les ardeurs des grands groupes à investir massivement dans l'intelligence artificielle. Pourvu que ça dure ?

© CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED