Même si la sortie de The Witcher 4 est encore très lointaine, son studio nous rassure et vend du rêve en détaillant ses ambitions pour nous en mettre plein la vue.

The Witcher 4 va marquer un nouveau départ à bien des égards pour la franchise phare de CD Projekt RED. Nouveau moteur avec l'Unreal Engine 5, nouveau personnage principal avec Ciri, et une toute nouvelle saga visiblement très ambitieuse. Reprenant ce qu'il a appris de Cyberpunk 2077, le studio polonais prévoit encore de nous proposer une expérience solo « à la pointe de la technologie ». Dans son dernier podcast, il nous détaille justement sa philosophie pour créer un « monde aussi immersif que possible » dans son prochain jeu.

Immersion totale dans le monde de The Witcher 4

Fort d'une équipe d'environ 400 employés, le développement de The Witcher 4 est lancé à plein régime. Malgré tout, il ne sortira malheureusement pas avant 2027, comme l'a confirmé CD Projekt RED il y a peu. Le studio polonais entretient d'énormes ambitions pour la suite de The Witcher 3, et un projet d'une telle ampleur nécessite forcément du temps. Si l'on en croit son dernier podcast, une grande partie des ressources engagées sur le jeu s'attache notamment à « la création du monde le plus immersif possible ».

« Nous avons une énorme équipe qui travaille à rendre le monde de The Witcher 4 le plus crédible possible. L'environnement, les personnages et la manière dont tout s'imbrique doit être consistent. Nous disposons de nombreux outils pour supporter ce travail, et nous en développons d'autres pour faire en sorte que cela se fasse plus rapidement et plus facilement afin de peupler l'intégralité du monde du jeu. Une règle cardinale est de faire en sorte que chaque PNJ ait l'air d'être vivant, avec leur propre apparence, leur propre histoire et leur propre routine. Nous essayons de mettre la barre très haut », expliquent Sebastian Kalemba, directeur du jeu, Michal Janiszewski, directeur artistique de l'environnement et Jan Hermanowicz, manager de la production ingénieure.

Phillip Weber, directeur narratif de The Witcher 4, avait déjà indiqué dans une précédente déclaration que le monde du jeu va être encore plus grand que celui du troisième opus. Ce qui rend la tâche de le peupler de manière immersive d'autant plus colossale. Une sortie au plus tôt en 2027 semble donc ne pas être de trop pour que CD Projekt RED donne pleinement corps à ses folles ambitions. Patience est donc de mise pour voir ce que cela donnera en compagnie de Ciri.

