The Witcher 4 pourrait revoir certaines de ses ambitions sur la PS6 et la XBOX Helix tardent à arriver sur le marché. L'un des PDG de CD Projekt prend la parole sur le sujet.

Comptant parmi les RPG les plus attendus de ces prochaines années, The Witcher 4 promet de repousser les limites de la licence. Cependant, CD Projekt pourrait être rattrapé par la réalité du secteur. Même si le studio polonais a de grandes ambitions, il risque de devoir abandonner certaines fonctionnalités en cours de développement à défaut de pouvoir les exploiter sur une PS6 et une XBOX Hélix qui risquent de se faire attendre.

The Witcher 4 devrait faire des concessions avant la prochaine génération

À l'occasion de la Gamescom 2026, CD Projekt a pu préciser son projet de sortir The Witcher 4 pour 2028. Ce laps de temps permet au studio de continuer à peaufiner le lancement de sa nouvelle saga dans l'univers du Sorceleur. Ayant déjà été annoncé comme l'épisode le plus vaste et le plus ambitieux à ce jour, il se doit de faire sentir le gap technologie depuis le Wild Hunt, paru en 2015.

Cependant, les projets de CD Projekt pourraient être mis à mal par le délai de sortie de la prochaine génération de consoles, portées par celles qu'on appelle pour l'heure la PS6 et la XBOX Hélix. Mais cela n'inquiète pas Michał Nowakowski, co-PDG du studio. Ce qui importe à ses yeux, ce sont les plateformes sur lesquelles le public est présent. Alors, outre le support PC, « si les gens jouent sur PS5 et XBOX Series X|S au lancement [de The Witcher 4, ndlr], nous y serons ».

Cela dit, il ne cache pas que l'équipe « veut montrer le meilleur » de The Witcher 4. Cela dit, elle reste réaliste. Alors « si la next-gen est retardée, certaines de nos idées devront être mises de côté pour plus tard », admet Nowakowski. Et d'ajouter « Nous devrons nous adapter », tout en se montrant confiant pour la sortie du jeu :

Sur le plan commercial, nous ne sommes pas inquiets. Les consoles sont là pour rester. Michał Nowakowski, pour The Game Business.

En somme, les versions PS5 et XBOX Series X|S de The Witcher 4 doivent se restreindre techniquement. Dès lors, on peut s'attendre à ce que le jeu ne montre pas tout de suite ce dont il est capable graphiquement. Mais cela pourrait aussi signifier que certaines fonctionnalités trop gourmandes ne feront leur apparition sur console qu'avec la next-gen. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.