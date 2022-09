Le mercato du jeu vidéo continue. Dans un paysage en constante évolution, marqué par de nombreux rachats et de profonds changements en interne, nombreux sont celles et ceux qui changent d’écurie après de longues années. Aujourd’hui, on apprend que The Witcher 4 ne pourra pas profiter de l’un des talents historiques de CD Projekt RED.

Un talent historique s'en va. Des conséquences sur The Witcher 4 ?

Jędrzej Mróz quitte CD Projekt RED après 15 ans de bons et loyaux services. Celui qui est connu pour avoir été à la tête de la production, pour le moins chaotique, de Cyberpunk 2077 avait d’abord fait ses armes sur la licence The Witcher et le tout premier jeu du studio par la même occasion. Il avait notamment dirigé la version PC du second opus avant de grimper les échelons au cours des longues années nécessaires au développement de Cyberpunk 2077.

Le vétéran du studio polonais n’a pas dévoilé sa future destination. Est-ce qu’il restera dans l’industrie du jeu vidéo ou non ? Jędrzej Mróz semble aspirer à quelque chose de « nouveau ». D’après son CV, il a officié pendant presque deux ans en tant que directeur de la production sur jeu non spécifié. The Witcher 4 ? Un tout autre projet ? Non il s’agit tout simplement de Cyberpunk 2077 et de son contenu post-lancement. Rien n'indique donc qu'il travaillait sur la nouvelle saga basée sur l'univers du Sorceleur. De son côté en revanche, CD Projekt RED cherche encore plusieurs talents pour gonfler les rangs du jeu.

On rappelle que le développement de The Witcher 4 n’en est qu’à ses prémices, mais qu’il a déjà atteint la phase de pré-production. Avec un peu de chance, il ne devrait donc pas suivre la voie de Cyberpunk 2077, notamment grâce au passage à l'Unreal Engine 5 qui devrait faciliter la tâche aux développeurs. Le dernier jeu sorti va quant à lui recevoir du contenu post-lancement. On imagine que sur ça non plus, son départ n'aura pas de conséquences puisque le studio polonais serait prêt à communiquer sur le gros DLC de Cyberpunk 2077.