CD Projekt vient de faire une annonce discrète qui devrait ravir les fans qui attendent The Witcher 4 de pied ferme, particulièrement pour sa musique.

Les nouvelles se font rares au sujet de The Witcher 4, dont le développement suit son cours entre les murs du studio polonais CD Projekt. On sait que le quatrième épisode de la saga du Sorceleur est toujours la priorité du studio, aux côtés d'un certain Cyberpunk 2. Les fans de la série The Witcher devraient toutefois être ravis, puisqu'un membre du studio vient d'annoncer une excellente nouvelle concernant le quatrième épisode.

Les fans de l'OST de The Witcher vont être ravis

L'information nous vient d'un message posté sur les réseaux sociaux par Paweł Sasko, Associate Game Director chez CD Projekt qui a notamment travaillé sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Il y a quelques jours, le développeur profitait d'un message posté sur son compte X pour se remémorer l'une des quêtes de The Witcher 3, sur laquelle il a travaillé. Il revient ainsi sur l'une des musiques de The Witcher 3 qu'il aime beaucoup, en présentant les différentes personnes qui ont travaillé dessus.

C'est néanmoins le deuxième message posté sur son compte X qui va intéresser les fans de The Witcher 4. On peut en effet y lire qu'un certain Marcin Przybyłowicz travaille actuellement sur le jeu. Compositeur polonais de renommée mondiale, c'est notamment lui qui était en charge de la musique de The Witcher 2, mais également du troisième épisode et de ses DLC.

Depuis sa sortie en 2015, The Witcher 3 est salué par l'ensemble des joueurs pour sa bande-son et certains morceaux mémorables qu'elle contient. Et elle doit beaucoup à Marcin Przybyłowicz. C'est donc une excellente nouvelle de savoir qu'il planche sur ce nouvel opus, d'autant qu'il travaille de concert avec P.T. Adamczyk, autre célèbre compositeur connu pour son travail sur The Witcher 4, Cyberpunk 2077 ou encore le jeu de cartes Thronebreaker.

Cet incroyable morceau de l'OST de The Witcher 3, c'est justement Marcin Przybyłowicz.

Il faudra malheureusement continuer à prendre son mal en patience avant de pouvoir écouter leur travail, puisque The Witcher 4 n'a pour l'heure aucune date de sortie. Depuis quelques mois, les rumeurs s'intensifient néanmoins autour d'un potentiel DLC à venir pour The Witcher 3, alors peut-être que ce sera l'occasion pour le studio de profiter de l'engouement autour de la saga pour donner des nouvelles de sa suite tant attendue.