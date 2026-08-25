S'il faudra se montrer très patient avant de voir sortir The Witcher 4, CD Projekt RED tâche de rassurer son monde en vendant du rêve au sujet de son « jeu le plus ambitieux et audacieux à ce jour ».

Tandis que son grand-frère sera présent à la Gamescom 2026 pour présenter sa nouvelle extension Songs of the Past, CD Projekt RED a malheureusement confirmé en amont que The Witcher 4 ne sera pas de la fête. Par l'entremise de son PDG adjoint, Michal Nowakowski, le studio polonais a en effet annoncé que le premier épisode de la trilogie centrée sur Ciri a besoin d'encore un peu de temps pour venir au monde, avec une fenêtre de sortie fort lointaine fixée à 2028. Pour tenter de se faire pardonner, le message promet toutefois une longue attente qui devrait largement en valoir la peine.

The Witcher 4 ne sortira pas avant 2028, mais CD Projekt RED fait de grandes promesses

Présenté pour la première fois en vidéo à l'occasion des Game Awards 2024, tandis que CD Projekt RED planchait dessus grossièrement entre les sorties de Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty, The Witcher 4 ne sortira finalement que courant 2028. Le studio polonais entretient visiblement, une fois encore, d'énormes ambitions à l'égard de ce nouvel épisode des adaptations des romans d'Andrzej Sapkowski, avec cette fois Ciri dans le rôle principal.

Alors que l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 nous permettra d'avoir des nouvelles de The Witcher 3 Songs of the Past, la nouvelle extension du chef d'œuvre de CD Projekt RED 11 ans après la sortie du jeu original, son successeur répondra malheureusement absent. Si on se doute que c'est pour laisser la place à son aîné, qui devrait en principe faire le pont entre la dernière aventure de Geralt et The Witcher 4, il faudra repasser plus tard pour revoir la sorceleuse.

Dans son message aux fans vis-à-vis des dernières nouvelles autour de ses nombreux projets The Witcher, Michal Nowakowski, PDG adjoint de CD Projekt RED, a toutefois promis que « 500 personnes incroyablement talentueuses travaillent sur un The Witcher IV propose un monde ouvert vaste et immersif, un gameplay intense et riche en action, ainsi qu'une histoire profonde et marquante qui, nous l'espérons, vous accompagnera longtemps. En somme, c'est notre jeu le plus vaste, le plus audacieux et le plus ambitieux à ce jour ».

Un petit artwork en prime pour aider les fans à patienter

Si une sortie de The WItcher 4 en 2028 est une pilule difficile à avaler, cela se justifie pour CD Projekt RED d'un point de vue calendaire et financier. The Witcher 3 Songs of the Past sortant en 2027, cela permet d'étaler leurs sorties sur le temps et de capitaliser au maximum dessus. Pour aider les fans à patienter jusqu'à l'arrivée de Ciri sur le devant de la scène, nous avons eu droit en plus du message du studio polonais à un nouvel artwork officiel de la sorceleuse.

On voit celle-ci affronter ce qui ressemble à une manticore, avec une classe folle sous le couvert de la nuit. Voilà qui annonce potentiellement la couleur pour cette suite extrêmement attendue, mais encore lointaine. Gageons toutefois que CD Projekt RED reviendra nous parler de The Witcher 4 en temps voulu d'ici à 2028.

© CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED