CD Projekt RED s’exprime sur le passage à l’Unreal Engine 5 pour The Witcher 4. L’objectif, créer un monde ouvert encore plus époustouflant que les jeux précédents.

CD Projekt RED voit les choses en grand pour The Witcher 4. Deux semaines après avoir enflammé la toile en annonçant un nouveau chapitre de la saga, le studio polonais a fait une petite apparition lors de la conférence Unreal Engine 5.

The Witcher 4 sous Unreal Engine 5

On le sait, le prochain épisode marquera un tournant pour la saga. Nouvelle histoire, nouveaux personnages mais pas que. CD Projekt va délaisser son moteur maison, le REDengine 4, au profit de celui d’Epic Games et il y a une bonne raison derrière ce choix. On peut déjà comprendre pourquoi au vu des différentes démos techniques montrées, mais le studio s'est exprimé sur ce changement.

Paweł Zawodny, directeur technique, a expliqué que le studio souhaitait pousser le monde ouvert de The Witcher 4 et de ses prochaines productions à un tout autre niveau. Et pour atteindre ses ambitions, CDPR a déjà commencé à mettre à l’épreuve le moteur et se montre très enthousiaste.

Créer un monde ouvert extraordinaire

« C’est l’évolution des mondes ouverts qui nous attiré vers l’Unreal Engine 5. Cela ouvre un tout nouveau chapitre pour nous. Nous avons hâte de découvrir comment notre expérience dans la création de jeux en monde ouvert se mariera avec la puissance d’ingénierie d’Epic », a-t-il expliqué. CD Projekt RED mise également sur l’UE5 pour essayer de pallier l’un des plus gros défis dans la création d’un jeu open world : tous les problèmes et bugs survenant lors de la création d’un tel monde.

Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que beaucoup de choses peuvent mal tourner. Les scénarios que vous devez envisager sont largement plus importants que pour les jeux linéaires. Les joueurs peuvent explorer librement, aborder le contenu dans n’importe quel ordre. Il faut un environnement vraiment stable pour être en mesure d’apporter des changements sereinement en étant sûr que cela ne va tout casser dans 1600 autres endroits. - Jason Slama, directeur de jeu du studio

En d’autres termes, CD Projekt RED espère assurer un développement sans heurts pour The Witcher 4. Et sans doute éviter de répéter les mêmes erreurs qu’avec Cyberpunk 2077. L’objectif final : « créer quelque chose d’extraordinaire à la fin ». Il faudra patienter encore quelques années avant de voir si ce choix sera payant ou pas.