Le fiasco de Cyberpunk 2077 à son lancement semble avoir vacciné CD Projekt Red pour de bon. Promis, les erreurs commises ne seront pas reproduites sur The Witcher 4, Cyberpunk 2 et les prochains jeux du du studio.

La version PS4 / Xbox One de Cyberpunk 2077 restera un cas d'école à ne surtout pas reproduire. S'il y avait du mieux avec la mouture PS5 / Xbox Series, il aura fallu attendre plus d'un an pour une mise à jour d'optimisation alors que le jeu sur PC était bien moins problématique et plus stable dès la sortie. Les développeurs ont retenu la leçon et vont s'améliorer, entre autres, pour The Witcher 4.

The Witcher 4 : consoles et PC logés à la même enseigne

Pour The Witcher 4 et les prochains jeux de la série, Cyberpunk 2 ou encore leur nouvelle franchise, CD Projekt Red veut procéder autrement. Et le studio fait même une promesse : considérer de façon identique toutes les plateformes. Les versions PC et consoles seront testées avec soin pour éviter tous les problèmes rencontrés par CP2077.

L'un des principaux risques auxquels l'on peut faire face durant le processus de développement attrait à la stabilité et aux performances sur toutes les plateformes. Nous testons la qualité du gameplay sur chaque plateforme d'entrée, et nous ne concentrons pas uniquement sur la plateforme de développement, le PC.

L'expansion du studio, avec la création d'équipes aux Etats-Unis, devrait également permettre une meilleure finition de chaque version de chaque jeu. De même, le basculement sur l'Unreal Engine 5 pour The Witcher 4 et les autres projets devrait bien aider les développeurs. Il faudra aussi éviter une pression des actionnaires comme sur CP2077 et une direction claire dès le départ.