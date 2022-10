CD Projekt RED vient de préciser la fenêtre de sortie de The Witcher 4 et donc de ses suites. Voici quand le jeu pourrait arriver chez vous, au grand minimum.

CD Projekt RED continue de jouer la carte de la transparence. L’éditeur polonais a récemment dévoilé ses nombreux projets en cours de développement. En plus de la suite de Cyberpunk 2077, les équipes s’affairent sur plusieurs adaptations du Sorceleur, dont The Witcher 4. Aujourd’hui, le président du studio nous éclaircit sur la date de sortie du premier épisode de la future trilogie.

The Witcher 4 sortira en 2025 minimum

The Witcher 4 continue de faire parler de lui. Le bien nommé Polaris en interne marquera le début d’une nouvelle trilogie. Les développeurs ont confirmé cette semaine que les épisodes de cette saga sortiraient à six ans d’intervalles dès la sortie du premier opus. Une question brûlait alors toutes les lèvres, quand est-ce que The Witcher 4 pourrait justement être lancé ? Adam Kiciński apporte un élément de réponse.

Interrogé sur le sujet par IGN, le président du studio a confirmé qu’il faudra au moins attendre 3 ans avant de pouvoir y jouer. « Pour Polaris (ndlr : The Witcher 4), nous préparons la technologie. Il s'agit du premier projet à être publié avec le nouveau moteur, Unreal Engine 5, il y a donc une charge de travail supplémentaire pour créer cette technologie. Nous allons clairement devoir fournir des efforts supplémentaires » a-t-il expliqué.

D’après lui, le développement des deuxième et troisième nouveaux jeux de la trilogie seront plus faciles grâce à cette nouvelle technologie. CD Proket RED se montre en tout cas optimiste pour une sortie de The Witcher 4 d’ici 2025. Le titre pourrait cependant nécessiter un peu plus de temps selon la façon dont les équipes parviennent à appréhender l’Unreal Engine 5. Les choses semblent en tout cas progresser, puisque le jeu est déjà en phase de pré-production.