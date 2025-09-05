Pas attendu avant 2027/2028, le développement de The Witcher 4 se poursuit tranquillement chez CD Projekt RED, avec plus de 400 personnes travaillant dessus. Si on a déjà eu droit à un aperçu potentiellement trop beau pour être vrai de ce qu'il donnera sur l'Unreal Engine 5 lors du dernier State of Unreal, le mystère reste encore entier quant à l'histoire qu'il va nous raconter aux commandes de Ciri. Une chose est en revanche certaine : le studio polonais va porter un respect scrupuleux des œuvres originales du romancer Andrzej Sapkowski, et plus particulièrement de son tout dernier ouvrage.

Une nouvelle adaptation respectueuse des livres en vue pour The Witcher 4

Quand bien même The Witcher 4 et les trois précédents épisodes racontent une histoire totalement inédite dans l'univers dark fantasy d'Andrzej Sapkowski, allant en effet jusqu'à dépasser les événements narrés dans les livres, CD Projekt RED a toujours mis un point d'honneur à respecter le lore des œuvres dont il s'inspire. Le prochain titre du studio polonais, qui nous placera dans la peau d'une Ciri plus âgée et pleinement devenue sorceleuse, ne devrait pas faire exception.

Phillip Weber, scénariste de The Witcher 4, a en effet récemment partagé un fil sur son compte X.com, présentant les ouvrages de fantasy qui vont l'inspirer pour narrer les prochaines aventures de Ciri. Parmi eux, en tête de liste, on trouve le dernier livre d'Andrzej Sapkowski dans l'univers de The Witcher, « La Croisée des Corbeaux ». Pour rappel, celui-ci s'intéresse à la jeunesse de Geralt de Riv, bien avant les événements des précédents et populaires romans.

En réponse à un fan, Philip Weber a par ailleurs indiqué que, comme certains éléments d'autres livres du romancier polonais dans les précédents jeux, on retrouvera dans The Witcher 4 des références à La Croisée des Corbeaux. Pour rappel, on sait déjà que ce cher Geralt, père adoptif de Ciri, aura un rôle à jouer dans cette suite. Cela pourrait ainsi prendre la forme de flashbacks de sa jeunesse, ou encore de lignes de dialogue qui ne manqueront pas de plaire aux fans ayant lu le dernier récit en date dans l'univers de The Witcher. Quoi qu'il en soit, CD Projekt RED devrait avec The Witcher 4 encore rendre un bel hommage à l'une des séries de romans les plus emblématiques de son pays.

