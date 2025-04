Au grand dam de nombreux fans de la franchise phare de CD Projekt RED, Geralt de Riv ne sera en effet plus au cœur de l'intrigue dans The Witcher 4. Ce sera Ciri, sa fille adoptive, qui reprendra un flambeau lourd de sens, qui plus est en tant que sorceleuse à part entière. La jeune femme déjà centrale dans les romans d'Andrzej Sapkowski et dans The Witcher 3 va le devenir encore plus dans cette suite. Dans une interview auprès de Revenant, le directeur des cinématiques du jeu, David Cordero, nous explique les moyens mis en place par le studio polonais pour rendre Ciri aussi emblématique que le Loup Blanc, si ce n'est plus.

Ciri a un lourd flambeau à reprendre dans The Witcher 4

Avec de nombreux romans et trois adaptations vidéoludiques à son actif, Geralt de Riv s'est au fil du temps placé comme un protagoniste principal iconique, même pour des personnes n'ayant jamais lu les livres, joué aux jeux ou regardé la série Netflix. Le vieux sorceleur avait toutefois besoin de prendre une retraite bien méritée après Blood and Wine, et c'est donc Ciri qui emprunte à son tour la Voie dans The Witcher 4.

Pour CD Projekt RED, tout est donc à refaire pour établir Ciri comme un protagoniste principal engageant et aussi marquant que Geralt. Le studio polonais souhaite même lui donner encore plus d'importance dans The Witcher 4qu'elle n'en avait déjà dans les précédentes œuvres de l'univers dark fantasy. Pour cela, David Cordero explique que le studio va notamment s'inspirer du travail accompli sur Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty, sur lesquels l'homme occupait déjà le même poste, et le parfaire encore. À savoir une importante emphase sur des cinématiques avec une mise en scène marquante et une exposition plus poussée de l'univers du jeu.

Le but de CD Projekt RED ne sera donc pas juste de montrer à quel point Ciri est une digne héritière des enseignements de Geralt, mais aussi la placer de manière cohérente dans l'histoire et l'univers qu'entend présenter The Witcher 4. Établir dans le temps un nouveau personnage principal n'est en effet pas chose aisée, et on est bien curieux de voir ce que donneront les aventures de Ciri en tant que sorceleuse, et surtout ce qu'il en est en termes de narration, de gameplay et sur le plan visuel avec l'aide de l'Unreal Engine 5. Malheureusement, il faudra patienter au moins jusqu'à 2027 ou 2028 pour découvrir tout cela.

Source : Revenant sur YouTube