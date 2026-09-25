Fidèle à l'héritage de ses aînés, The Witcher 4 prévoit d'imposer des choix moraux à l'impact émotionnel durable pour les joueurs, pour le plus grand plaisir des amateurs de RPG à haute valeur narrative.

Avec la première trilogie, et surtout The Witcher 3, CD Projekt RED a su démontrer son talent pour proposer des RPG imposant à ses joueurs des choix moraux marquants et aux conséquences parfois lourdes, mais aussi subtiles. Avec The Witcher 4, le studio polonais n'entend visiblement pas lever le pied, et même encore plus traumatiser ses joueurs avec des choix encore plus drastiques et émotionnellement impactants en compagnie de Ciri.

The Witcher 4 promet de marquer encore plus les joueurs avec ses choix moraux impactants

Dans le cadre du Festival International de la bande dessinée et des jeux à Łódź, comme rapporté notamment par Wiedźminlandia sur Facebook, le PDG adjoint de CD Projekt RED, Adam Badowski, a répondu à quelques questions à propos des coulisses du studio, notamment concernant The Witcher. Naturellement, les questions les plus brûlantes avaient trait à la suite tant attendue dans la peau de Ciri, qui ne doit pour rappel pas sortir avant 2028.

Une question concernant justement le temps de développement plutôt de The Witcher 4. Pour justifier une gestation aussi durable, le PDG adjoint de CD Projekt RED a répondu que « nous ne chassons pas des tendances, et nous prenons tout ce temps pour nous concentrer sur l'histoire qui conditionne l'intégralité de notre processus de production ».

Il a ainsi expliqué que « la narration de The Witcher 4 est en constante réécriture afin de maximiser un impact émotionnel durable sur les joueurs ». Les scénaristes du premier épisode de cette nouvelle trilogie avec Ciri en tant que protagoniste principal veulent ainsi « marquer les joueurs avec des choix et des conséquences ambigus spécialement conçus pour les hanter même après avoir terminé leur session ». À l'en croire, la longue attente avant de pouvoir retourner la Voie devrait donc largement en valoir la peine pour les férus de RPG narratifs marquants.

© CD Projekt RED

Une liberté créative permise par le passage à l'Unreal Engine 5 ?

Dans un second temps du panel, Adam Badowski est également revenu sur la transition vers le moteur Unreal Engine 5 pour développer The Witcher 4 et les autres futures productions de CD Projekt RED. Comme d'autres collègues avant lui, il a ainsi expliqué que l'utilisation de ce moteur leur permettait de pleinement se concentrer sur ce qui fait la force du studio : des jeux à haute valeur narrative.

L'utilisation d'un moteur déjà existant, avec des équipes externes qui le connaissent et peuvent les aider à le comprendre, leur offre ainsi sur le papier plus de temps pour donner corps aux folles ambitions qu'ils entretiennent sur The Witcher 4 et la trilogie de Ciri. Rendez-vous cependant courant 2028 pour voir si le studio polonais aura bien réussi à tenir toutes ses promesses, et dans quelles conditions.

Source : Wiedźminlandia sur Facebook