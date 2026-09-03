Ce sont deux jeux très différents, mais pourtant, The Witcher 4 et GTA 6 partagent tous les deux un point commun. Ce sont deux jeux démesurés que les studios bichonnent sans regarder à la dépense, ou presque. C'est ce que nous révèle Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red, qui explique que certains jeux ne peuvent simplement pas voir le jour sans dépenser gros. Mieux vaut donc ne pas être trop regardant.

Le secret de The Witcher 4 et GTA 6 ? L'argent et la liberté

Au micro de The Game Business, Michał Nowakowski a affirmé que le studio était « attentif aux coûts », mais que ce n'était pas du tout le plus important dans le processus de création. CD Projekt ne s'impose pas vraiment de limite de budget, ce qui offre forcément une liberté de création plus importante que nulle part ailleurs. « Le plus important, c'est la qualité, point final. Il faut que nous répondions aux attentes des fans concernant ce nouvel opus de The Witcher. C'est notre priorité absolue », explique Nowakowski. D'autant que dans le cas de The Witcher 4, les finances sont, disons, plutôt confortables, bien que le co-PDG affirme qu'il y a forcément des limites et des contraintes qui encadrent le développement, sans pour autant entrer dans les détails.

Avec des limites, The Witcher 4 et GTA 6 n'existeraient pas

C'est chose commune, mais CD Projekt offre une grande liberté à ses créatifs. Michał Nowakowski est même persuadé qu'un jeu comme The Witcher 4 ne pourrait pas voir le jour avec des conditions de budget trop strictes, au même titre qu'un GTA 6 par exemple. « [The Witcher 4] n'est pas un développement axé sur les coûts […] Si l'on souhaite un développement porté sur la rentabilité - et c'est une logique commerciale pertinente pour de nombreux jeux - on ne peut pas créer un jeu comme The Witcher 4. » affirme Nowakowski avant de prendre le prochain blockbuster de Rockstar comme exemple également. « Je doute que le développement de GTA 6 ait été guidé par le budget. En fait, j'en suis absolument certain. »

Pour le co-PDG de CD Projekt, il est clair que des jeux comme The Witcher 4 et GTA 6 partage cette même liberté « Je pense que la philosophie est très similaire à bien des égards », explique Michał Nowakowski. On rappelle que, selon les rumeurs et les estimations, le budget de GTA 6 ne se compterait plus en millions mais en milliards de dollars, rien que ça.

Une liberté et un large budget qui n'est pas du tout une norme dans l'industrie

À bien des égards, le travail de CD Projekt ou encore celui de Rockstar est remarquable. Mais peut-on vraiment prendre ça pour une norme ? Un standard ? Absolument pas. On parle de studios dont l'aura suffit à attirer les foules, dont les licences ont déjà des millions de fans qui n'hésitent plus à précommander par millions, en témoigne ce qui se passe avec GTA 6 en ce moment. Ce sont des studios talentueux, qui peuvent se permettre de prendre leur temps, de repousser leurs jeux autant qu'ils le veulent ou encore de dépenser des centaines de millions en développement. Ce qui n'est clairement pas à la portée du premier venu. Le développement de jeu vidéo coûte de plus en plus cher, les prises de risques sont élevées et ça reste une industrie, des entreprises comme le rappelle aussi Michał Nowakowski

Et il est vrai que lorsque l'argent s'en mêle, ça devient souvent compliqué. On ne compte plus les échecs commerciaux mort-nés comme Concord ou Anthem dont le développement était complètement orienté sur la rentabilité. Il fallait que les jeux fonctionnent, qu'ils soient conçus dans l'optique de perdurer dans le temps… c'est le même schéma pour beaucoup de jeux service globalement. C'est forcément très différent pour les expériences solo, narratives, et encore plus dans le cas d'un The Witcher 4 ou d'un GTA 6 qui se battent clairement dans une toute autre catégorie.

Actuellement, CD Projekt a 520 employés à plein temps sur The Witcher 4 dont la sortie est prévue pour 2028, tandis que 180 autres travaillent sur la suite de Cyberpunk. Le remaster de The Witcher 3 arrivera quant à lui d'ici le 29 septembre 2026 sur tous les supports tandis que son extension Songs of the Past arrivera quant à elle en 2027.

source : The Game Business