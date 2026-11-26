Plus tôt dans la semaine, CD Projekt RED et Sony ont annoncé un partenariat marketing autour de The Witcher 4. Une annonce qui n’a pas tardé à susciter quelques interrogations. Certains joueurs ont en effet avoir mal compris le sens de cette collaboration et craignaient que les nouvelles aventures de Ciri ne deviennent une exclusivité temporaire sur PS5. Une inquiétude rapidement balayée par le studio polonais, même si la réponse a laissé les fans de Nintendo sur leur faim.

The Witcher 4 ne sera pas une exclusivité PS5

Comme souvent, c’est Michal Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red, qui a tenu à clarifier la situation sur les réseaux sociaux, en répondant directement à un joueur. Et son message est sans ambiguïté, comme annoncé dès le départ, The Witcher 4 ne sera pas une exclusivité PS5. « Toutes les plateformes sortiront en même temps : PS5, Xbox et PC. Personne ne sera laissé de côté. » Voilà qui a le mérite d’être clair et qui devrait rassurer les joueurs Xbox et PC, qui pourront donc bien découvrir le RPG en même temps que les possesseurs de la PS5, c'est-à-dire en 2028. Et la version Nintendo Switch 2 de The Witcher 4 dans tout ça ? Elle ne semble pas à l’ordre du jour pour l’instant au grand dam des joueurs qui ironisent : « la Switch 2 est clairement laissée de côté, elle. »

Pourtant, The Witcher 4 n’a jamais été annoncé sur Nintendo Switch 2, et si elle venait à voir le jour, CD Projekt RED entamerait très certainement le chantier d’un portage après la sortie sur les consoles qui ont plus de coffre. Encore une fois, cela ne concerne pas le partenariat entre le studio polonais et Sony, même s’il ira plus loin qu’une campagne promotionnelle du jeu.

En quoi consiste le partenariat avec PlayStation ?

Dans son dernier rapport financier, Piotr Nielubowicz, directeur financier de CD Projekt, a également évoqué des accords couvrant la présence des jeux du studio dans les abonnements PS Plus. Il précise d’ailleurs que « cette coopération soutiendra nos perspectives commerciales et financières pour cette année et les années à venir. » En d’autres termes, cette collaboration assure à CD Projekt une jolie enveloppe pour assurer le développement de ses jeux en cours. Car rappelons qu’en plus de The Witcher 4, le studio planche actuellement sur Cyberpunk 2, un remake de The Witcher 1, sa première licence originale, Hadar, ainsi que The Witcher Sirius, le projet multi.

Source : Michał Nowakowsk