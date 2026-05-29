À l’aube de la sortie d’une nouvelle extension pour The Witcher 3, l’équipe à l’œuvre sur The Witcher 4 continue de s’agrandir et de donner toujours plus d’ampleur à ce futur opus.

Depuis deux jours, l’actualité s’enflamme du côté de CD Projekt RED. En effet, après des mois de rumeurs, le studio polonais a enfin officialisé l’existence d’un troisième DLC pour The Witcher 3: Wild Hunt, qui reviendra dès 2027 avec une nouvelle aventure baptisée Songs of the Past. Ce qui fait sans surprise le bonheur des fans de Geralt de Riv, qui vont avoir de quoi patienter comme il se doit en attendant l’arrivée de The Witcher 4. Et ce dernier a beau se faire encore très discret, cela ne l’empêche pas de continuer à prendre de l’ampleur.

CD Projekt RED est sur le pied de guerre pour The Witcher 4

En marge de toutes les annonces liées à The Witcher 3, qui vient d’ailleurs de franchir l’incroyable cap des 65 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, CD Projekt continue en effet de progresser sur ses nombreux projets, parmi lesquels se trouve évidemment The Witcher 4 en tête de liste. Et comme le veut la coutume, le studio a alors profité de son dernier bilan financier pour mettre à jour la répartition de ses équipes, qui a encore gagné quelques têtes en passant de 933 développeurs en février 2026 à 975 en avril 2026.

Parmi eux, 513 travaillent alors sur The Witcher 4, ce qui représente ni plus ni moins que 52% des effectifs de CD Projekt. Autant dire, donc, que le projet semble se trouver entre de très bonnes mains, même si nous n’avons toujours pas plus d’informations à son sujet pour le moment. En parallèle, 163 développeurs (16%) travaillent déjà sur Cyberpunk 2 de leur côté, tandis que 83 (8%) se trouvent sur Project Sirius. Quant aux 216 développeurs restants (20%), ils sont tous répartis sur d’autres projets encore relativement mineurs.

À défaut d’avoir davantage de concret à se mettre sous la dent concernant The Witcher 4, voilà qui permet tout de même d’avoir une mince idée de la façon dont progresse le projet. Reste maintenant à savoir quand CD Projekt sera enfin prêt à relancer la communication à son sujet. Cela se fera-t-il en parallèle de celle de Songs of the Past, dont nous aurons les premiers détails à la Gamescom 2026 ? Ou faudra-t-il attendre la sortie du DLC, prévu pour 2027, en sachant que ce dernier est pressenti pour faire le pont entre The Witcher 3 et The Witcher 4 ? Mystère.

Source : CD Projekt RED