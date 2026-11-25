11 ans après son prestigieux grand-frère, The Witcher 4 compte proposer un bond aussi majeur que ce que GTA 6 a été pour GTA 5, voilà qui peut laisser les fans rêveurs.

13 ans ont séparé un déjà gargantuesque GTA 5 pour aboutir à un GTA 6 de tous les records et extravagances. Du côté des RPG en monde ouvert, c'est CD Projekt RED qu'énormément de joueurs attendent au tournant avec The Witcher 4 qui, hasard du calendrier, sortira en principe courant 2028, soit également 13 ans après le grandiose The Witcher 3. Et, à en croire CD Projekt RED, il faut s'attendre à un écart à peu près similaire entre les deux jeux par rapport à leur équivalent du côté de Rockstar.

Un The Witcher 4 équivalent à GTA 6 par rapport à son épisode précédent ?

Tandis que GTA 6 a visiblement organisé le casse de la décennie avec des chiffres de lancement sidérants et une véritable montagne de billets verts en même pas une semaine, CD Projekt RED, au travail sur deux des jeux les plus attendus à venir dans les prochaines années que sont The Witcher 4 et Cyberpunk 2 avait des comptes à rendre auprès de ses investisseurs. C'est d'ailleurs durant un appel aux investisseurs que l'un d'entre eux a demandé au co-PDG du studio polonais si le quatrième opus de sa célèbre franchise de RPG dark fantasy présente des améliorations similaires à ce qu'on a vu entre GTA 5 et GTA 6.

Ce à quoi l'homme a répondu : « Nous avons étudié GTA 6, vu les différences, et pensons qu'il y a aura un écart comparable entre The Witcher 3 et The Witcher 4. Cela fait 11 ans qu'on travaille dessus afin de le rendre significativement plus beau et l'améliorer à tous les niveaux possibles. Donc oui, attendez-vous à un bond encore plus grand entre The Wild Hunt et The Witcher 4 ».

Si CD Projekt RED ne dispose bien sûr pas des ressources colossales de Rockstar et Take-Two, ni du même nombre d'employés, il est évident que le studio polonais a fait beaucoup de chemin depuis The Witcher 3. Bien qu'on ne connaisse pas le budget de sa suite, on sait qu'environ 500 personnes travaillent dessus, avec des années d'expérience dans la création de RPG en monde ouvert d'envergure, et un moteur Unreal Engine 5 plus simple à apprivoiser, mais forcément aussi plus « générique » que leur ancien moteur maison.

Le prochain jeu le plus attendu de ces dernières années ?

Maintenant que GTA 6 est sorti, la question peut se poser de déterminer quel est le prochain « gros jeu de la hype » que les joueurs attendent de pied ferme. À en croire notamment les Golden Joystick Awards 2026 qui ont récemment eu lieu, la communauté a en tout cas mis The Witcher 4 en première place du podium. Il va cependant falloir patienter encore jusqu'à 2028 pour retourner dans ce monde dark fantasy, cette fois en compagnie de Ciri.

On espère également voir d'avantage le jeu en action que via une démo technique clairement trop belle pour être vraie, afin de voir si The Witcher 4 va vraiment complètement surclasser son illustre grand-frère, même son Remaster qui lui a offert une belle cure de jouvence. Cela va toutefois demander beaucoup de phases de méditation pour suffisamment faire avancer le temps jusque-là.

© CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED sur YouTube