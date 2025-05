Pour rappel, The Witcher 4 entend lancer une toute nouvelle saga pour la franchise dark fantasy, se déroulant plusieurs années après les événements de The Witcher 3, avec une Ciri plus âgée et devenue pleinement une sorceleuse. Pour autant, rien n'empêche CD Projekt RED de faire revenir d'anciens personnages, dont l'emblématique Geralt de Riv qui devrait bien être de la partie, d'une façon ou d'une autre. En revanche, le mystère reste tout à fait entier s'agissant du retour de sa moitié.

Flou artistique sur le casting de The Witcher 4

Actuellement en pleine production, The Witcher 4 revêt encore de nombreux secrets dans les coulisses de CD Projekt RED. On en sait en effet très peu sur son synopsis, l'état de son univers, et même le nombre d'années qui nous séparent du troisième opus. De ce fait, on en sait très peu sur les personnages que nous pourrons rencontrer aux commandes de Ciri, amis ou ennemis. Tel est notamment le cas d'un personnage central des jeux et des romans d'Andrzej Sapkowski dont ils s'inspirent : Yennefer de Vengerberg, magicienne de son état et mère adoptive de Ciri.

Dans une récente interview auprès d'Eurogamer, l'actrice Denise Gough qui lui prêtait sa voix en anglais, et qui incarne également avec brio l'espionne impériale Dedra Meero dans l'excellente série Andor chez Disney+, n'était hélas pas au fait d'un potentiel retour de Yennefer dans The Witcher 4. « Je n'ai aucune information là-dessus. Pour tout vous dire, je ne savais même pas que je jouais Yennefer dans le jeu précédent, et c'était la première fois que je travaillais pour un jeu vidéo ».

L'actrice avait en effet enregistré des centaines d'heure de dialogue sans jamais savoir qu'elle prêtait sa voix à Yennefer dans The Witcher 3. La faute notamment au besoin de secret total pour CD Projekt RED, et un travail uniquement vocal, sans motion-capture. Denise Gough a toutefois pleinement pris conscience de l'importance de sa superbe performance après les faits. Malheureusement, elle n'aurait a priori pour l'instant pas encore été contactée pour reprendre le rôle dans The Witcher 4. À noter toutefois que celui-ci ne doit pas sortir avant 2027/2028, au plus tôt. Tout peut donc encore arriver dans un laps de temps aussi long. On croise donc les doigts pour que le duo Geralt/Yennefer fasse son retour pour épauler notre sorceleuse de Ciri, comme au bon vieux temps.

Source : Eurogamer sur YouTube