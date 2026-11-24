CD Projekt RED est revenu sur une éventuelle version physique de The Witcher 4, alors que le RPG devrait sortir après la mise en place de la nouvelle politique de PlayStation en la matière.

A l’heure où PlayStation semble définitivement déterminé à tourner le dos aux disques physiques, CD Projekt n’a visiblement aucune envie de ranger les boîtes de jeux au placard. Le studio polonais confirme en effet qu’une édition physique de The Witcher 4 est bien à l’ordre du jour, mais la décision de Sony pourrait fatalement empêcher les joueurs de trouver réellement un disque dans la boîte.

La version physique de The Witcher 4 ne devrait pas avoir de disque

Une drôle de perspective se dessine pour le prochain RPG ambitieux de CD Projekt. Attendues en 2028 sur PS5, Xbox Series et PC, les aventures de Ciri devraient débarquer à une période délicate pour les amateurs de jeux en boîte. Sony a en effet annoncé la fin de la production de disques pour ses consoles PlayStation dès janvier 2028. Un calendrier qui tombe franchement mal pour un jeu d’un studio qui est particulièrement friand des éditions physiques généreuses et des éditions collectors. Interrogé par The Game Business, Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, a néanmoins tenu à rassurer les collectionneurs et futurs joueurs de The Witcher 4. « Nous sommes de grands amateurs des objets physiques que les gens peuvent posséder. Nous sommes nous-mêmes des geeks et nous aimons ça. Nous avons toujours soutenu ce format », explique-t-il.

Il enfonce cependant le clou en précisant que oui, The Witcher 4 aura quoiqu’il arrive une version physique, mais un disque dans la boîte, à l’instar de GTA 6, n’est pas garanti. Merci qui ? « Quoi qu'il arrive, nous aurons certainement une boîte. Une boîte contenant quelques petits objets et accessoires, quelque chose que vous aurez envie d'ouvrir et d'apprécier. Nous savons ce que PlayStation a annoncé. Et nous n'avons aucune influence sur les politiques des constructeurs », reconnaît Nowakowski.

Que pourrait-il y avoir dans la version physique du jeu ?

Connaissant CD Projekt RED, l’édition physique de The Witcher 4 devrait compenser l'absence de disque avec quelques goodies bien sentis. Le dirigeant rappelle au passage que la fabrication des disques destinés aux consoles, PlayStation compris, dépend entièrement des usines des constructeurs. Si Sony ne fait pas marche arrière et arrête effectivement sa production en 2028, « alors oui, nous n'aurons pas de disque ».

Et c’est finalement toute la problématique qui touche également les studios et éditeurs. Comme les joueurs, ils sont eux aussi dépendants des décisions des grands acteurs de l’industrie. Les studios peuvent encore vouloir vendre des jeux physiques, mais ce sont les constructeurs qui ont le mot final sur l’existence d’un disque dans la boîte ou non. Mais vu la direction prise, nos étagères risquent surtout de se transformer en petits musées du plastique vide.

Source : The Game Business