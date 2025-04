Certains joueurs ont tout récemment clamé avoir reçu des invitations pour essayer The Witcher 4 avant sa sortie, et une importante mise en garde s'impose.

Pour rappel, The Witcher 4 est en phase de pleine production depuis quelques mois, avec environ 400 développeurs au travail. Même s'il s'agit du jeu au développement le plus avancé au sein de CD Projekt RED, il devrait pas sortir avant 2027 ou 2028. Ainsi, ces prétendues invitations à essayer le jeu en avance via des beta tests paraissaient suspectes, si l'on connaît un peu son état d'avancement. Ainsi, le studio polonais s'est rapidement fendu d'un message pour clarifier la situation avant qu'elle ne dégénère.

The Witcher 4 est encore loin de se laisser essayer en avance

Pour plusieurs raisons, l'idée d'un The Witcher 4 suscite beaucoup d'engouement. L'idée de retourner dans l'univers dark fantasy culte, après le magistral succès de The Witcher 3, en est une. L'autre est de retrouver tout cela avec les yeux de Ciri, la fille adoptive de Geralt, désormais une sorceleuse à part entière, dans des circonstances intrigantes qu'on a envie de découvrir. Pour autant, avec une sortie présumée par avant deux ou trois ans, il apparaît peu probable que le prochain titre de CD Projekt RED soit déjà prêt à l'essai via une quelconque version précoce.

C'est justement ce que vient démentir le studio dans un message sur le compte X.com officiel de la franchise. « Nous avons récemment reçu des rapports de membres de la communauté indiquant qu'ils ont reçu des invitations à une beta test sur The Witcher 4. Ceci est une arnaque ! Nous avons donc pris les mesures nécessaires pour supprimer ces messages frauduleux. Si toutefois vous recevez une quelconque invitation ou tombez sur une actualité qui en parle, nous vous demandons humblement de signaler cette arnaque en utilisant les outils appropriés par e-mail ou via vos réseaux sociaux. Rappelez-vous : les tueurs de monstres professionnels ne se font pas avoir par des arnaques, ils voient à travers elles et les tranchent en deux ! Si d'aventure nous organisons des beta tests à l'avenir, vous en entendrez parler via nos réseaux sociaux et notre site officiels ».

Il va en effet falloir faire preuve de la patience d'un sorceleur avant de ne serait-ce que voir ce que The Witcher 4 proposera. CD Projekt RED entend probablement prendre tout le temps nécessaire pour éviter de revivre la situation du lancement controversé de Cyberpunk 2077, et les quatre longues années qui ont suivi pour redorer son blason.

Source : The Witcher sur X.com