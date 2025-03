CD Projekt a créé la surprise en dévoilant pour la toute première fois The Witcher 4 à l'occasion des Game Awards 2024. Le trailer avait ébloui autant qu'il avait surpris par endroit. Un détail a notamment retenu l'attention d'une bonne partie du public : le physique de Ciri. Une nouvelle vidéo a dernièrement refait beaucoup parler à ce sujet. Le studio a décidé de reprendre la parole pour expliquer ce qu'il en est réellement.

The Witcher 4 ne répondra pas à certaines attentes

À la sortie de son premier trailer, une pseudo-polémique a éclaté autour de The Witcher 4. La cause ? Le physique de Ciri qui ne plaisait pas à une partie des joueuses et des joueurs. Les critiques ont plu à grande crue sur le personnage, que beaucoup d'autres ont défendu de leur côté.

Or, une récente vidéo a rouvert le débat. Il s'agit d'une vidéo des coulisses de création du trailer en question. On y découvre une version de Ciri qui diffère quelque peu du rendu présenté initialement, du moins en apparence. Face à ce work-in-progress, beaucoup se sont empressés de crier à un nouveau modèle pour l'héroïne de The Witcher 4 et même de féliciter CD Projekt pour cela.

La réponse de ce dernier ne s'est pas fait longtemps attendre. Sebastian Kalemba, le game director de The Witcher 4, est venu remettre les pendules à l'heure sur X.com. En effet, il est venu confirmer qu'il s'agissait du « même modèle de Ciri que dans la bande-annonce originale ». Si on a l'impression qu'il est différent, c'est uniquement parce que les images montrées ne sont pas définitives. Elles ne bénéficient pas encore des effets de lumières et des retouches appliquées pour le rendu final.

La vidéo des coulisses présente le même modèle de Ciri que dans la bande-annonce originale. Nous ne l'avons pas modifiée. Ce que vous voyez est une séquence brute, sans animation faciale, éclairage ou objectif de caméra virtuelle. Bien qu'il s'agisse toujours d'un travail en cours, c'est un instantané pris avant que nous n'apportions des touches cinématographiques pour les besoins de cette vidéo. Cette variation fait naturellement partie du processus de développement d'un jeu. À ce stade, l'apparence d'un personnage peut varier en fonction du support, qu'il s'agisse d'une bande-annonce, d'un modèle 3D ou d'un jeu.

Cette annonce fait déjà des déçus. Dans les réponses à son post, on peut lire certains espérer que le rendu final plaira bel et bien aux fans1, tandis que d'autres ne croient aucunement en cette prise de parole2. Cela dit, la majorité des réponses remercie Kalemba pour cette clarification. En plus, Certains prennent le temps de préciser qu'ils apprécient ce modèle. Toutes les attentes des joueurs de ne pourront assurément pas être contentées. Mais attendons un nouveau trailer de The Witcher 4 pour avoir un nouvel aperçu concret du rendu.