Alors qu’il y a peu, une présentation technique nous a permis de découvrir à quoi pourrait ressembler le très attendu The Witcher 4, CD Projekt en a profité pour s’exprimer plus largement sur le jeu, et notamment sur ses ambitions en matière de gameplay. Le studio a cité plusieurs inspirations issues de RPG modernes particulièrement bien accueillis par le public.

The Witcher 4 devrait s'inspirer d'un autre très bon RPG

Depuis 2015, les RPG ont beaucoup changé. Le succès de Baldur’s Gate 3 ou de Kingdom Come: Deliverance a redéfini les attentes. Mécaniques complexes, liberté totale, immersion réaliste… Les joueurs veulent plus. Et CD Projekt Red l’a bien compris pour The Witcher 4.

Adam Badowski, co-directeur du studio, explique que le jeu s’inspirera de cette nouvelle vague. Le studio regarde de près ce que fait Kingdom Come Deliverance 2, notamment avec ses systèmes “simu-like” : météo dynamique, réactions réalistes, interactions poussées avec le monde. Ce genre d’approche plaît. Et CDPR veut l’intégrer, sans pour autant trahir ses bases pour The Witcher 4.

Une ADN fidèle aux bases

CD Projekt insiste sur un point : le jeu ne sera pas une copie. Le titre ne deviendra pas un RPG au tour par tour comme Baldur’s Gate 3. L’idée est plutôt de renforcer l’expérience en temps réel, avec plus de profondeur et d’options dans le gameplay. Oui, le studio veut enrichir l’interface, les mécaniques et la liberté du joueur. Mais sans jamais délaisser l’aspect narratif. L’écriture restera au cœur du jeu. Les personnages de The Witcher 4 seront toujours aussi travaillés. Et les dilemmes moraux, toujours aussi présents. Trouver le bon équilibre entre liberté et récit : c’est là tout le défi.

CD Projekt Red promet un monde plus vivant, plus dense, plus crédible. L’environnement sera un personnage à part entière. Et tout ça, sans abandonner l’identité visuelle unique de la saga. Le studio précise aussi qu’il n’utilisera pas d’IA générative pour écrire ses quêtes ou ses dialogues. Le but ? Préserver la qualité, le ton, et surtout, l’âme humaine de l’écriture.

