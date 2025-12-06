Presque un an après le tout premier trailer officiel de The Witcher 4, puis six mois après une bluffante, mais très probablement beaucoup trop belle pour être vraie, démo technique du jeu sur l'Unreal Engine 5, c'est encore via un nouveau rapport financier que CD Projekt RED a récemment donné des nouvelles de son prochain gros jeu. Et même si ce projet extrêmement ambitieux compte aujourd'hui près de 450 personnes travaillant dessus, le studio polonais a besoin de temps pour donner corps au début de cette nouvelle trilogie aux commandes de Ciri.

The Witcher 4 et la nouvelle génération de sorceleur va se faire désirer encore un peu

Tandis que The Witcher 3 a fêté cette année ses 10 ans et que The Witcher 4 se montrait pour la première fois via une bande-annonce officielle lors des Game Awards 2024, le travail de CD Projekt RED sur cette suite extrêmement attendue s'annonce encore de longue haleine. Pour rappel, cela fait environ 4 ans que le studio polonais travaille dessus, soit un an après la sortie de Cyberpunk 2077.

Sauf que The Witcher 4 n'entrait en phase de pleine production que l'année dernière. Compte tenu des énormes ambitions qu'entretient CD Projekt RED sur cette suite, qui plus est dans un gigantesque RPG en monde ouvert sur un tout nouveau moteur, voilà un contrat qui ne va pas se faire tout seul, même avec 450 employés dessus. Michał Nowakowski, co-PDG du studio polonais, a en tout cas préféré avertir les investisseurs dans son dernier appel à leur encontre (et par extension les joueurs) concernant l'épineuse question de la date de sortie du jeu.

« Nous ne communiquons aucun détail concernant la date de sortie prévue pour The Witcher 4, il m’est donc impossible de répondre à cette question. Nous pouvons seulement confirmer que le lancement n’aura pas lieu en 2026 et, par ailleurs, nous n’abordons généralement pas les aspects techniques ou de conception », a-t-il déclaré. Il apparaît ainsi peu probable que Ciri se montre à nouveau aux Game Awards 2025. À noter toutefois que Nowakowski a indiqué que The Witcher 5 et 6 devraient quant à eux sortir dans une fenêtre de six ans après le lancement du quatrième épisode. Un Moindre Mal, en somme, si toutefois le studio arrive bien à tenir ses promesses.

© CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED