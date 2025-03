CD Projekt a expliqué la façon d'aborder l'histoire de Ciri dans The Witcher 4, et l'influence que le joueur aura sur la trame narrative. Vous n'êtes pas prêts !

La cérémonie des Game Awards 2024 restera gravée dans les mémoires de millions de joueuses et joueurs pour les annonces totalement inattendues. Des révélations qui ont été préservées jusqu'à la dernière minute, à l'image du coup d'envoi qui a été donné avec le premier trailer de The Witcher 4. Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la saga du Sorceleur puisque Ciri succède à Geralt de Riv dans cet épisode inédit, même si le personnage culte des jeux de CD Projekt Red et des romans d'Andrzej Sapkowski ne devrait pas être très loin...

L'histoire de The Witcher 4 devrait vous challenger

The Witcher 4 sera l'opus du renouveau autant sur le gameplay que sur l'histoire. Dans une nouvelle vidéo sur les coulisses du jeu, on a pu en apprendre davantage sur la direction du scénario qui, visiblement, vous demandera de faire des choix difficiles. De plus, ne vous attendez pas à des situations tranchées, car ce sera plus subtile que cela. « Cette bande-annonce est une adaptation de l'histoire que nous voulons raconter dans le jeu. Nous n'allons pas vous montrer des situations manichéennes. Nous voulons vous faire réfléchir, vous présenter des choix difficiles. Par exemple, ce qui se passera après la fin de la bande-annonce sera une décision particulièrement délicate » explique Philip Weber, directeur narratif sur The Witcher 4 chez CD Projekt Red.

Tomek Suwalski, directeur de la société Platige Image, spécialisée dans la création d'infographie, d'animation 3D et d'effets spéciaux numérique, qui a contribué à la première bande-annonce de The Witcher 4, s'est aussi expliqué sur le récit de ce nouveau jeu qui se veut nuancé. « Je trouve que l'ambiguïté de toute cette histoire reflète bien la façon dont Sapkowski concevait ses récits. C'est aussi représentatif des mentalités d'Europe de l'Est : ces nuances de gris, ces choix difficiles, le fameux moindre mal ».

Après tout, on parle d'un RPG et c'est ce que les fans du genre attendent de ces jeux. Maintenant, il reste à savoir jusqu'où ira CD Projekt Red par rapport à The Witcher 3 Wild Hunt et Cyberpunk 2077, et des conséquences que les choix des joueurs pourront avoir non seulement sur la trame mais aussi sur l'aventure globale. The Witcher 4 n'a pas encore de date de sortie, mais il sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Source : chaîne YouTube Witcher.