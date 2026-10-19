Selon un vétéran du genre RPG, le domaine des jeux de prédilection de CD Projekt RED, The Witcher 4 et Cyberpunk 2 risquent de mettre en danger leur studio.

CD Projekt RED a toujours voulu faire des jeux extrêmement ambitieux, même avec des moyens et des effectifs insuffisants pour leur donner véritablement corps, et cela lui a déjà cause bien des torts avec The Witcher 3, et surtout au lancement de Cyberpunk 2077. Mais leurs suites respectives, The Witcher 4 et Cyberpunk 2, promettent d'être encore plus ambitieux, et sont tous deux simultanément en développement. Une situation qui placerait le studio polonais dans « une position dangereuse », selon Mark Darrah, vétéran de BioWare, qui parle clairement d'expérience.

Pourquoi CD Projekt RED se mettrait en danger avec The Witcher 4 et Cyberpunk 2, selon Mark Darrah ?

Dans une interviw au sein du dernier numéro de Summer Eternal Anthology, Mark Darrah, co-directeur de Dragon Age Origins et producteur d'Anthem, qui a donc connu BioWare tant dans sa gloire que dans ses pires moments, a peint une image pour le moins alarmiste de l'industrie du jeu vidéo de demain, qui englobe notamment les très attendus The Witcher 4 et Cyberpunk 2 de CD Projekt RED.

« L’industrie AAA est devenue hyperspécialisée, au point d’être hyper-fragile », a-t-il déclaré en mentionnant notamment le cas très à part, mais bien représentatif de l'énorme pression sur les épaules de ses développeurs, de GTA 6. « Je ne veux pas travailler sur un jeu comme GTA, qui s'il ne vend pas 50 millions d'unités, va perdre de l'argent ». Il dresse ensuite un parallèle similaire avec d'autres titres extrêmement ambitieux à venir comme The Witcher 4 et Cyberpunk 2 de CD Projekt RED. « Leurs jeux doivent désormais se vendre à 15 ou 20 millions d’exemplaires pour être rentables. C’est une situation très dangereuse ».

Il cible tout particulièrement le cas de The Witcher 4, qui pour rappelle rassemble actuellement plus de 500 développeurs, pour une sortie a priori prévue courant 2028. « En réalité, plus votre équipe est grande, plus vous êtes généralement vulnérable aux perturbations en matière de délais. Si vous avez une équipe de 500 personnes et que vous accusez un mois de retard, cela peut facilement alourdir votre budget de cinq à dix millions. Il en faut peu. Et pour une équipe de 500 personnes, il est très facile d’accumuler un mois de retard, ne serait-ce qu’en raison de grains de sable qui viennent gripper les rouages ​​de la machine ».

© CD Projekt RED

Des inquiétudes légitimes, et avec quelles alternatives ?

Compte tenu de la grande popularité des dernières productions de CD Projekt RED, dont un The Witcher 3 toujours autant adoré même 11 ans après sa sortie, et même un Cyberpunk 2077 aujourd'hui tenu en très haute estime grâce au suivi de ses développeurs après son lancement calamiteux, le studio polonais semble avoir tiré les leçons de ses erreurs passées, et devrait donc fournir des futurs jeux à la hauteur de leurs énormes ambitions et des attentes des fans.

Mais dans le cas où The Witcher 4 et Cyberpunk 2 échoueraient à atteindre leurs objectifs, quelle alternative envisage Mark Darrah face aux attentes financières exponentiellement colossales de l'industrie AAA ? Selon lui, l'avenir se trouve du côté de petites équipes agiles, avec un budget plus mesuré, mais aussi de la place à l'expérimentation. « Je pense que vous allez voir beaucoup plus de studios de la taille de celui derrière Clair Obscur Expedition 33 », a-til déclaré pour illustrer son propos, avec la qurantaine de développeurs de Sandfall Interactive et des prestataires externes pour certains tâches.

Les prévisions de Mark Darrah vont-elles se vérifier, et des titres comme The Witcher 4 et Cyberpunk 2 vont-ils véritablement s'effondrer sous le poids de leurs trop grandes ambitions et contraintes financières ? L'avenir nous le dira.

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive

Source : Summer Eternal Anthology